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馬公軍艦蘇澳維修通風間燒焊 儲物間冒煙無人傷

2025/4/23 17:04（4/23 17:26 更新）
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停靠在蘇澳軍港的海軍馬公軍艦23日下午冒出大量濃煙，消防員獲報到場時，火勢已由軍方自行撲滅，由於現場仍在悶燒冒出些許白煙，消防員配合軍方在碼頭實施警戒。 （讀者提供） 中央社記者王朝鈺傳真　114年4月23日
停靠在蘇澳軍港的海軍馬公軍艦23日下午冒出大量濃煙，消防員獲報到場時，火勢已由軍方自行撲滅，由於現場仍在悶燒冒出些許白煙，消防員配合軍方在碼頭實施警戒。 （讀者提供） 中央社記者王朝鈺傳真　114年4月23日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）停靠在蘇澳軍港的海軍馬公軍艦，執行廠級維修通風間燒焊工程，今天下午2時儲物間起火冒出大量濃煙，海軍艦隊指揮部表示，立即部署應處並排煙，人員無傷損。

海軍艦隊指揮部透過新聞稿表示，馬公軍艦執行廠級維修通風間燒焊工程，下午2時巡查人員發現鄰艙（儲物間）冒煙，立即部署應處並排煙，人員無傷損，已編組人員釐清肇因及物品損壞狀況。

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宜蘭縣消防局下午2時45分獲報後，立即出動南方澳、馬賽、蘇澳3個分隊共14名消防員趕赴現場，消防員抵達時，火勢已由軍方自行撲滅，由於現場仍悶燒冒出些許白煙，消防員配合軍方在碼頭實施警戒。

根據海軍官網資料，基隆級飛彈驅逐艦原為美國海軍紀德級艦，分於2005年至2006年間交艦，分別命名為基隆、蘇澳、左營與馬公軍艦，目前駐地於海軍蘇澳軍港，隸屬海軍168艦隊。（編輯：林恕暉）1140423

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