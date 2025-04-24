羅時豐兒子為朋友出頭涉傷害 一審判刑6月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北24日電）藝人羅時豐的兒子與4名友人不滿友人女友遭胡姓男子糾纏，涉嫌分別徒手或持球棒毆打胡男。士院審酌羅男坦承犯行並賠償6萬元，今天依傷害罪判刑6月，得易科罰金。可上訴。

此外，同案被告余姓男子、鄭姓男子犯傷害罪，各處有期徒刑8月；蔡姓男子、梁姓男子犯傷害罪，各處有期徒刑5月，得易科罰金。

士林地方法院新聞資料指出，民國112年10月29日下午，余男收到女友傳來訊息，表示被胡男糾纏，於是找來鄭男、蔡男、梁男、羅男等人，在隔天凌晨前往余男女友位於台北市北投住處，分別徒手或持球棒毆打胡男。

透過 Google News 追蹤中央社

士院指出，被告余男等5人犯刑法傷害等罪，檢察官起訴認為被告5人毆打被害人取走手機涉犯加重強盜，但沒有證據證明被告5人主觀有上有不法所有意圖，因此依法變更起訴法條。

士院審酌，考量蔡男、梁男、羅男坦承傷害犯行，余男僅坦承部分傷害犯行，羅男則坦承強制、部分恐嚇犯行，均有意願與胡男和解，均當庭表示悔意，羅男並匯款新台幣6萬元予胡男，據此分別量刑。（編輯：蕭博文）1140424