全聯大火家屬控苦等4月還沒理賠 中市府啟動協調

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中全聯倉儲罹難者家屬今天出面控訴，火災發生至今4個月，承包商與業主以火調無下文，拖延賠償事宜，造成家屬二度傷害。中市府啟動職災補助與家屬協調機制。

台中全聯倉儲去年12月間發生大火釀9死。罹難者廖姓工班父子以及郭姓工人的家屬，今天出面控訴，火災發生至今已過了4個多月，全聯與包商除給予精神慰問金外，對罹難者家屬並沒有任何的法定賠償。

罹難者家屬表示，驟失親人家中遭逢變故，年邁父母至今無法接受親人離去，但是包商卻說等待火調報告出爐，肇因確定後才能商討理賠金額，理賠金還有差距之分，家屬痛批「不要把人命分大小」。

郭姓工人的姊姊表示，70歲的父親常在夜晚呼喚弟弟的名字，她和弟弟情如母子，以往2人經常互傳訊息，現今她還是常會傳訊到弟弟的通訊群組，雖然再也等不到回覆，只能藉此紓解內心憂愁。

廖姓父子的家屬則說，母親一夕之間頓失兒子與孫子，現在還是經常詢問事情後續處理狀況。家屬們希望能早日有結果，讓大家儘早回歸正常生活，更希望政府跟有關單位正視問題，撫平他們失去家人的傷痛。

台中市政府透過文字稿說明，勞工局指出，4名設籍台中市的罹災者已發放職災死亡慰問金每人新台幣30萬元。8名傷者皆已復工，其中1案符合勞工局職業災害勞工慰助生活及子女就學補助，已發給子女就學補助金6000元。

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據查，火災後續已有3人和解，尚有4名由廠商與家屬溝通中，另2名越南籍失聯移工的家屬，已來台洽談和解；職災報告書已函報勞動部核備中。

消防局也說，火災原因調查鑑定書在今年1月22日函送台中市警察局烏日分局依法處理，起火原因應以法院最終判決為依據；案件相關火災證明及火災調查資料，案發後已通知相關利害關係人及家屬進行申請。（編輯：陳政偉）1140425