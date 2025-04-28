台61線七股段4車事故 疑攪拌車追撞工程車釀2死

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市七股區台61線快速道路南向路段今天發生4部車輛交通事故，混凝土攪拌車疑似追撞道路養護單位所屬3車，造成2名工作人員死亡，攪拌車一度起火燃燒，司機輕傷送醫。

台南市政府消防局於上午11時33分獲報，指稱七股區台61線快速道路南向約297.6公里處有交通事故，其中1輛攪拌車起火燃燒，陸續調派9部各式車輛、17名人員前往救援，抵達現場時發現3名傷者需送醫，其中2人傷勢嚴重，初步檢傷為OHCA（到院前心肺功能停止）。

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消防人員於中午12時25分將火勢撲滅，初步清查共有2輛工程車、1輛小貨車、1輛混凝土攪拌車受事故波及，小貨車駕駛71歲林姓男子與乘客69歲王姓婦人送醫宣告不治，混凝土攪拌車司機30歲吳姓男子右手撕裂傷，送醫時意識清醒，另外，工程車上1名67歲王姓男子手部挫傷未送醫。

警消人員現場初步了解，事發時台61線道路養護單位正在執行環保清潔工作，攪拌車疑似先擦撞防撞車及工程車後，再撞上最前方的小貨車，2名死者疑似在執行清理工作時遭波及，詳細原因正由警方進一步釐清中。（編輯：李淑華）1140428