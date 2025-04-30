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民眾因同名遭誤認涉案 橋檢致歉並助解除警示帳戶

2025/4/30 12:49（4/30 13:16 更新）
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橋頭地檢署29日指揮高雄市調查處執行銀行法案件，因檢舉人認知姓名是舊名，導致同姓名的民眾遭誤認涉案，市調處人員執行時即發現並未搜索，檢方已函請銀行解除民眾遭警示的帳戶並向民眾致歉。圖為橋頭地檢署外觀。（中央社檔案照片）
橋頭地檢署29日指揮高雄市調查處執行銀行法案件，因檢舉人認知姓名是舊名，導致同姓名的民眾遭誤認涉案，市調處人員執行時即發現並未搜索，檢方已函請銀行解除民眾遭警示的帳戶並向民眾致歉。圖為橋頭地檢署外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張已亷高雄30日電）有民眾因遭檢調誤認涉案，日前遇調查人員登門示意搜索，銀行帳戶也被通報警示。橋檢表示，因同名導致誤會，實是犯嫌改名，人員執行時即發現並未搜索，已致歉並請銀行解除警示。

有民眾日前在網路發文指出，住家誤遭人員持搜索票表明要執行搜索，銀行帳戶也被通報警示，造成困擾。對此，橋頭地檢署今天透過訊息表示，高雄市調查處人員於執行時即發現對象有誤，並未執行搜索、拘束人身自由或任何侵害基本權的強制處分，已立即函請銀行解除警示，並向民眾說明致歉。

檢方指出，29日指揮高雄市調處執行銀行法案件，因有複數被害人同時指出某姓名，市調處依檢舉人提出姓名，透過全國資料搜索，當時僅有1人符合條件，才鎖定該姓名，並經相關查證結果，懷疑民眾確實涉案，因此蒐集相關證據向法院聲請搜索票且准許核發，事後持搜索票前往執行搜索。

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檢方表示，市調處人員第一時間就發現民眾是遭檢舉人誤認，後續發現檢舉人認知的姓名是舊名，真正嫌疑人已改名，所以市調處才鎖定錯誤對象。至於警示帳戶部分，檢方指出，已發出電子公文，待銀行今天收到後，將立即解除警示帳戶。

檢方指出，為積極保護被害人財產權，須與時間賽跑，因此在第一時間警示凍結涉案帳戶，避免詐騙集團將詐騙金錢轉至其他人頭帳戶。此案昨天搜索十多處所，經檢察官訊問後，已向橋頭地方法院聲請羈押被告，目前案件仍在偵查中。（編輯：李錫璋）1140430

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