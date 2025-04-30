港男帶貨來台賺快錢 航警查出毒品大麻花逾3公斤

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（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）航警局今天表示，港籍旅客張男日前透過網路媒介帶貨來台賺佣金，卻遭查獲逾3公斤的大麻花，張男雖供稱行李箱由委託者轉交自己不知情，調查後依毒品危害防制條例送辦。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧接受媒體聯訪時說明，航警局與關務署台北關於2月在桃園國際機場，1名香港籍入境旅客張男（24歲）的託運行李內，查獲夾藏第二級毒品大麻花共3.209公斤企圖闖關，初估市值約新台幣600萬元，立即成立專案小組報請桃園地方檢察署檢察官偵辦。

張驄瀧表示，警方調查，張男是第一次入境來台，也沒有刑案資料。張男自稱是透過網路媒介「帶貨賺快錢」的工作機會，受託帶貨（水晶手鍊）來台就可賺取港幣5000元（約新台幣2萬餘元）的報酬，卻遭到航警局及台北關於託運行李內查扣第二級毒品大麻花3.209公斤。

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張男供稱，行李箱是由委託者所轉交，他以為裡面裝的全是水晶，也沒有打開檢查，對於大麻花等毒品一無所知。張驄瀧說，警方在調查後依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，並擴大追查幕後集團。

航空警察局表示，近來查獲多起外籍旅客運毒案，多是受託帶貨來台，或為跨國代購（買）業者，有的是短期來台工作或從事跨國代購服務，卻淪為跨國毒品走私集團運毒工具，相關毒品多夾藏行李箱內層、食品或個人物品中，手法十分隱密，即便當事人聲稱不知情，仍會依運輸毒品遭判重罪。（編輯：梁君棣、李淑華）1140430