加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

合梯鏽蝕致嘉義工人墜落身亡 雇主和解獲緩刑

2025/4/30 17:04（4/30 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣謝姓工人去年5月間自高2公尺合梯墜落不治，因雇主未提供安全設備且合梯明顯腐蝕，嘉檢起訴，嘉院審酌已和解賠償，判6月徒刑，緩刑2年。圖為嘉義地方法院。（中央社檔案照片）
嘉義縣謝姓工人去年5月間自高2公尺合梯墜落不治，因雇主未提供安全設備且合梯明顯腐蝕，嘉檢起訴，嘉院審酌已和解賠償，判6月徒刑，緩刑2年。圖為嘉義地方法院。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義縣謝姓工人去年5月間在某國小作業，自高2公尺合梯墜落不治，因雇主未提供安全設備且合梯明顯腐蝕，嘉檢起訴，嘉院審酌已和解賠償，判6月徒刑，緩刑2年。可上訴。

據嘉義地檢署起訴指出，謝姓男子受僱於郭姓男子經營的水利工程行，去年5月間，郭男指派謝男到某國小工地進行電路配置作業，當時謝男站在高2.04公尺的合梯上作業，不慎墜落地面，後腦杓直接撞擊地面，送醫不治。

嘉檢表示，經調查，工程行雇主郭男未監督勞工確實使用個人防護用具，且工程行提供的合梯有明顯損傷、腐蝕等，造成謝男自高處跌落地面不治，依過失致死罪嫌起訴雇主。

google news透過 Google News追蹤中央社

嘉義地方法院判決書指出，郭男於施工前未提供符合規定的安全防護措施，也未注意所提供的合梯，不僅梯腳撐開角度不符規定，且水平繫材鏽蝕變形，致無法繫固而有晃動情況，因梯腳不穩造成工人墜落不治，更使其親人承受莫大痛苦。

嘉院審酌雇主坦承犯行，且已和解賠償完畢，加上謝男家人具狀陳述不願再追究等語，因此，判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。緩刑2年。（編輯：郭諭儒）1140430

#國小
#嘉義地方法院
#嘉檢
#雇主
#嘉義地檢署
#嘉義縣
#墜落
嘉檢
男騷擾前女同事遭判拘役仍持續跟蹤 嘉檢起訴男毒駕撞人又輾壓逃逸 嘉檢依殺人未遂起訴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：