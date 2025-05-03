2詐騙收水手台南拒捕衝撞警車 警破窗逮捕送辦

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（中央社記者張榮祥台南3日電）2名詐騙集團收水手在台南市伺機作案，昨天下午在南區遭警方圍捕時，駕車衝撞警車，警方持棍破窗拉出逮捕，但也造成3名警員手臂被碎玻璃割傷；警方訊後依法送辦。

台南市警局第一分局今天告訴中央社記者，警方4月偵破一起詐欺面交車手案後向上追查，鎖定上游收水手是高雄市21歲黃姓男子及20歲曾姓男子，昨天下午在南區健康路發現蹤跡，立刻趕往圍捕。

當時黃男、曾男停車於路邊停車格休息，黃男在駕駛座，曾男在後座，警方以警車堵住左前方，再敲窗要求下車受檢；黃男看到警方到來，先駕車後退撞開另輛自小客車，再往左前方撞擊警車，企圖逃逸。

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警方見情況緊急，持棍破窗，敲破擋風玻璃及前座左右車門玻璃，陸續將黃男、曾男拖出車外逮捕，且查扣懸掛車上、車內共4面變造車牌及收水工具等相關物品。

警方逮捕過程中，3名警員因破窗遭割傷，隨後包紮治療。黃男、曾男依詐欺、偽造文書及妨害公務等罪嫌被移送台南地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1140503