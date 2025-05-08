大貨車疑爆胎撞護欄 國3苑裡段雙向受波及

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）1輛大貨車今天下午行經國道3號南下苑裡路段，疑因爆胎失控，自撞內側護欄，側翻在中央分隔島，車上貨物散落波及南、北雙向車道，導致該路段一度回堵約1公里。

國道公路警察局第2大隊指出，這起事故發生在下午1時14分許，張姓男子（56歲）駕駛大貨車行經國道3號南下155公里苗栗縣苑裡路段，疑因爆胎自撞內側護欄肇事。

警方指出，現場大貨車因撞擊內側護欄，側翻在中央分隔島，橫跨至北上車道，車上載運的工業用原料貨物也散落在北上車道；因此暫時封閉南北雙向部分車道，處理事故，該路段一度回堵近1公里，現場於3時11分排除，全線恢復正常通車。

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警方表示，事故造成張男右手擦挫傷，意識清楚，拒絕送醫，經酒測值為零。

國道2隊呼籲用路人，駕車前應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中感覺車輛有異狀，如異音、燒焦味道、冒煙等，盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。（編輯：吳素柔）1140508