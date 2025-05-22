公務電腦查老公外遇個資 嘉市府女社工判8月

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市政府社會處葉姓女社工員因懷疑丈夫外遇，自111年起，利用公務電腦非法查詢丈夫外遇對象等6人個資，事後向嘉檢自首被訴，嘉院審結，判應執行8個月徒刑；可上訴。

嘉義地檢署表示，29歲葉女為嘉義市政府社會處聘用社工員的公務員身分，涉嫌自111年5月至113年11月間，利用社會處公務電腦，陸續查詢其丈夫謝男、謝男疑似外遇對象、謝男兄弟姊妹等6人的個資，葉女非法查詢經他人檢舉，社會處內部稽查發現葉女涉嫌違反查閱個資。

嘉檢指出，葉女在社會處主管陪同下至嘉檢自首，檢方偵結，依違反個人資料保護法起訴。

嘉義地方法院刑事簡易判決書指出，葉女於偵查中供稱，因發現丈夫謝男有外遇對象，從而同時查詢謝男的親屬及疑似外遇對象個人資料，其目的屬私人因素；而葉女身為公務員，假借職務上機會，基於私人目的非法蒐集、利用個資，與依法行使公權力完全無關，對謝男等6人隱私權有所侵害。

嘉院表示，葉女於本案6次犯行，均本於公務員身分，而假借職務上權力、機會故意犯罪，其所涉非法蒐集個人資料罪，均應依個人資料保護法第44條加重其刑。

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另嘉院指出，葉女主動前往地方檢察署坦承犯罪事實，自首並願意接受裁判，有檢察事務官詢問筆錄可參，依刑法相關規定減輕其刑。

嘉院表示，葉女登入衛生福利部全國社福津貼給付資料比對資訊系統，於「戶政查詢」姓名欄位分別輸入謝男等6人姓名或身分證字號，獲知謝男等6人婚姻狀況、戶籍地址等個資。葉女非法蒐集6人個資，6次犯罪行為分別被判處3個月或4個月徒刑，應執行有期徒刑8個月。（編輯：吳素柔）1140522