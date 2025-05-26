台南東山農具倉庫起火延燒民宅 婦逃生摔傷送醫

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市東山區某農具倉庫今天清晨發生火警，火勢延燒至一旁3層樓透天民宅，1名60歲婦人由3樓跳下逃生時摔傷，送醫時意識清醒，屋內另外7人及時疏散，起火原因待釐清。

台南市政府消防局清晨6時31分獲報，指稱在東山區大客里凹子腳有民宅火警。獲報後，消防局隨即調派11部各式車輛、21名人員前往救援。消防人員抵達現場後發現農具倉庫已全面燃燒，並延燒到一旁民宅，立即出水搶救。

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台南市消防局第一大隊副大隊長陳永昌接受媒體聯訪表示，現場清查發現1名60歲婦人疑由3樓跳下逃生，導致右手臂有撕裂傷，安排救護車送往柳營奇美醫院治療，婦人送醫時意識清醒，另有7人及時疏散。

陳永昌指出，現場疑為住家後方農具倉庫起火，延燒至一旁的3層樓民宅建物，燃燒面積約25平方公尺，起火原因及財物損失待進一步釐清。（編輯：戴光育）1140526