議員指毒駕案攀升 北市警局：已制定臨檢流程

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（中央社記者劉建邦、楊淑閔台北27日電）台北市議員指毒駕案攀升，警局要制定臨檢流程，市府另須以跨局處協助宣導防藥駕。市長蔣萬安今天表示，會研議並由衛生局主責；警察局長李西河說，已制定臨檢毒駕流程。

台北市議會下午召開市政總質詢，市長蔣萬安率市府首長列席備詢。國民黨籍市議員耿葳質詢有關駕駛施用毒品後開車上路，並指出，先前質詢市府，對攔查酒駕有既定臨檢流程，但臨檢毒駕卻沒有。

耿葳說，資料顯示，施用毒品開車上路後遭攔查數據高，近期也發生多起攜帶毒品或吸毒後的危險駕駛案件，數據顯示，去年酒後駕車交通事故共253件，但施用毒品後被攔查461件。

她表示，若民眾施用毒品後開車上路，經攔檢點時，員警只能從肉眼識別是否違法，先前就要台北市警察局對攔查施用毒品後駕車擬定查緝流程，後續是否有持續討論。

李西河答詢，攔查駕駛是否施用毒品，員警會在現場盤查，若發現有異常或查獲疑毒品的粉末，就會以毒品檢驗試劑檢測駕駛，查緝毒駕已有既定臨檢流程。

耿葳則建議可建立曾施用毒品駕駛的資料庫，並對高風險地區，如夜店附近、山區等處加強巡邏，或特定時段進行臨檢。李西河允諾會研究。

耿葳說，對施用毒品駕駛被攔查後法辦，市府後續也可協助轉介至醫院。市長蔣萬安答詢表示會研議，將要求衛生局介入協助輔導。

此外，耿葳表示，近期發生多起高齡汽車駕駛肇事意外，但發生車禍原因很多，不單是只有年齡高，可能還有使用藥品後開車，建議市府多宣導，如透過與藥房合作或在藥袋上加強標示等作為。

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蔣萬安答詢，建議很好，此議題須特別關注，如議員提到的加標示警語，或藥局在開藥前可再次提醒民眾，及建置相關資料庫等，將交由衛生局主責處理，會於2個月內有初步結論。

北市刑警大隊發布新聞資料指出，執行路檢時，發現駕駛、乘客疑有毒品味、外觀舉止異常或目視發現毒品，就依警察職權行使法，執行人車檢查，並對疑毒品證物，以毒品快篩試劑檢驗，若呈陽性，就依違反毒品危害防制條例偵辦。（編輯：李錫璋）1140527