台南男駕車撞市區路口分隔島翻覆 肇事原因待查

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（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市洪姓男子今天駕駛自小貨車行經北區成功路、忠義路口，直接撞上分隔島而翻覆，洪男雖未受傷，但此處於2023年5月曾發生女童遭撞死，如今發生事故，引起警方重視調查。

台南市警局第五分局告訴中央社記者，30歲洪男今天上午10時許駕駛自小貨車沿著北區成功路由東向西直行，未料穿過忠義路時，在路口直接撞上分隔島，位置就在庇護島前後，自小貨車翻覆在斑馬線上。

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警方初步調查，洪男未受傷，也未酒駕，車禍地點是人口稠密區域，旁邊就是走過百年的鴨母寮市場，車水馬龍，不太可能超速，洪男則供稱一時恍神未注意，肇事原因有待調查釐清。

2023年5月8日，北區成功路、忠義路口發生3歲余姓女童和母親走在斑馬線過馬路，被杜姓女子駕車左轉撞上，造成女童死亡，母親重傷，杜女遭檢方起訴，與女童家屬達成和解，台南地方法院去年4月判刑2年，緩刑5年。（編輯：李亨山）1140531