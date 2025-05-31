加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍肇事者多重器官衰竭不治 侯友宜：已啟動假扣押
首頁 / 社會

台南男駕車撞市區路口分隔島翻覆 肇事原因待查

2025/5/31 13:15（5/31 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市洪姓男子31日駕駛自小貨車行經北區成功路、忠義路口時撞上分隔島，自小貨車翻覆在斑馬線上。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月31日
台南市洪姓男子31日駕駛自小貨車行經北區成功路、忠義路口時撞上分隔島，自小貨車翻覆在斑馬線上。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市洪姓男子今天駕駛自小貨車行經北區成功路、忠義路口，直接撞上分隔島而翻覆，洪男雖未受傷，但此處於2023年5月曾發生女童遭撞死，如今發生事故，引起警方重視調查。

台南市警局第五分局告訴中央社記者，30歲洪男今天上午10時許駕駛自小貨車沿著北區成功路由東向西直行，未料穿過忠義路時，在路口直接撞上分隔島，位置就在庇護島前後，自小貨車翻覆在斑馬線上。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方初步調查，洪男未受傷，也未酒駕，車禍地點是人口稠密區域，旁邊就是走過百年的鴨母寮市場，車水馬龍，不太可能超速，洪男則供稱一時恍神未注意，肇事原因有待調查釐清。

2023年5月8日，北區成功路、忠義路口發生3歲余姓女童和母親走在斑馬線過馬路，被杜姓女子駕車左轉撞上，造成女童死亡，母親重傷，杜女遭檢方起訴，與女童家屬達成和解，台南地方法院去年4月判刑2年，緩刑5年。（編輯：李亨山）1140531

#台南市警局第五分局
#台南市
#台南地方法院
#忠義路
#分隔島
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：