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台中女開車酒測超標稱吃燒酒雞 乘客同受罰

2025/6/3 17:23
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（中央社記者蘇木春台中3日電）毛姓女子日前開車載2名乘客，行經台中1處路口因未停讓遭警攔下，毛女酒測超標，她稱吃燒酒雞未飲酒，乘客則批「抓吃火鍋的很無聊」，毛女被依法送辦外，乘客也被依法開出罰單。

台中市警局第一分局今天表示，公益派出所員警今年4月19日凌晨3時多，巡邏經過西區長春街與中美街口時，發現1輛自小客車未依規定於閃紅燈路口停讓，立即將車輛攔查。

警方發現，駕駛28歲毛姓女子散發酒氣，經呼氣酒測達每公升0.36毫克，當場依公共危險罪嫌逮捕。毛女供稱，她與車上2名乘客，於KTV食用燒酒雞火鍋，席間僅喝3、4碗湯未額外飲酒，卻不料酒測超標。

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車上乘客表示，一行人「只是吃火鍋」，並批評警方「抓吃火鍋的很無聊」。警方說明，依據道路交通安全管理條例規定，酒駕同車乘客年滿18歲，若駕駛人的酒精濃度達每公升0.25毫克，同車乘客亦遭連坐處罰，可處新台幣6000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

全案警詢後，將毛女依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，員警並當場對2名同車乘客開出罰單。（編輯：李亨山）1140603

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