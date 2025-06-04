銀行員勾結詐團辦人頭戶 刑事局溯源逮主謀送辦

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）朱姓女子任職銀行時涉嫌幫詐欺集團洗錢，已遭起訴判刑。刑事局追查發現，此不法集團勾結柬埔寨詐團洗錢，溯源揪出在台白姓主嫌和張姓水房幹部送辦。

警政署刑事局今天舉行記者會，偵查第七大隊副大隊長林漢隆表示，台北市警察局刑事警察大隊於民國112年1月間破獲朱姓女銀行行員協助詐欺集團洗錢案，經刨根溯源，已揪出洗錢幕後核心。

林漢隆指出，本案詐欺集團透過假求職，誘騙人頭辦理各類帳戶，再將詐款由外幣帳戶匯往境外交易所，購買泰達幣後轉至水房洗錢。

專案小組解析此犯罪集團手法發現，其和柬埔寨的「鳳凰」詐欺集團勾結，在台幕後主嫌為有詐欺前科的32歲白姓男子，由王姓成員以高額代價利誘朱姓女行員協助相關人頭開戶服務。

警方查出，其餘成員透過刊登假求職廣告方式，誘騙人頭戶提供自身銀行帳戶資料與手機，再控制人頭前往銀行臨櫃申請調整轉帳上限、綁定集團使用的約定帳戶並申設外幣帳戶等方式。

待帳戶設定完成後，即由境外假投資詐欺機房配合，以「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組題材，誘騙被害人匯款投資股票，集團成員再將詐款由人頭外幣帳戶匯往柬埔寨，並向境外交易所購買泰達幣，再以多層非託管錢包將泰達幣轉至水房端，作為成員報酬。

警方初步估計，此案被害人超過300人，財產損失高達新台幣2.7億餘元。

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專案小組經長期偵蒐，自112年起至113年11月24日止，陸續在台北市、基隆市、高雄市和嘉義市等地展開多波掃蕩行動，最後一波行動分別於基隆市民宅、北市松山機場查獲白姓主嫌和張姓水房幹部，並查扣現金70萬元、市價約700萬元的百達翡麗等名錶3支等贓證物。

警方表示，全案共29嫌到案並坦承不諱，依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪等罪，移請桃園地檢署偵辦，4月8日起訴。（編輯：蕭博文）1140604