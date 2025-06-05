亞泥花蓮礦區炸山碎石噴飛砸民宅 暫停爆破允賠償

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）亞泥花蓮新城山礦區昨天上午11時許進行例行爆破，因火藥量估算錯誤，大量碎石飛出波及山下民宅，住戶雖無傷亡，但造成屋頂破洞、水管爆裂等物損。亞泥已緊急暫停爆破作業，並允諾賠償。

昨天例行爆破造成碎石掉落到山下秀林鄉富世村民宅和集會所，村民表示，平時炸山時間是上午11時30分到中午12時、下午4時30分到5時，這次雖然是在爆破時間內，但第一次遇到石塊掉落村落，砸毀屋頂、曬衣場等設施，幸好沒有造成人員受傷，不過仍讓大家都很緊張。

村民盤點，掉落石塊大小超過15公分，造成集會所屋頂破裂、民宅遮雨棚和水管爆裂等，最大破洞將近20公分，至少6處設施受損，還有石塊掉落在台8線的人行道。

部落會議主席陳實誠說，昨天召開緊急會議，要求亞泥跟廠商今天向居民說明，針對6處受損設施提出解決辦法、說明改善措施，保障居民生命財產安全。

亞泥公司花蓮廠副廠長游象麟今天說明，礦場約17公頃，採階段式開採，平常爆破範圍是25公尺，爆破作業管制很嚴謹，每天炸藥量、爆幾個孔都會作成爆破圖，昨天事件初步調查是爆破廠商沒有估算好火藥量，加上側坡有挖土機作業，地形改變也沒算準，不該噴濺這麼遠。

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游象麟指出，已針對承攬商在裝藥前增加2道管制措施，由工程師親自檢核藥量，還會增加教育訓練。目前爆破作業暫停3天，確認作業流程加上防護措施可執行後，才會恢復作業。

他也向居民致歉，承諾未來會更謹慎，相關損失將負責賠償。（編輯：黃名璽）1140605

亞泥花蓮新城山礦區4日進行例行爆破，因火藥量估算錯誤，大量碎石飛出，波及民宅等6處受損。亞泥已緊急暫停爆破作業，並允諾賠償。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年6月5日