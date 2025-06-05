加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
公務員新特殊查核辦法6日生效 政院5長列首波實施對象
首頁 / 社會

亞泥花蓮礦區炸山碎石噴飛砸民宅 暫停爆破允賠償

2025/6/5 12:34（6/5 13:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
亞泥花蓮新城山礦區4日進行例行爆破，因火藥量估算錯誤，大量碎石飛出波及山下民宅，民宅牆面被砸出洞，亞泥緊急停工調查，並加強安全措施。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年6月5日
亞泥花蓮新城山礦區4日進行例行爆破，因火藥量估算錯誤，大量碎石飛出波及山下民宅，民宅牆面被砸出洞，亞泥緊急停工調查，並加強安全措施。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年6月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）亞泥花蓮新城山礦區昨天上午11時許進行例行爆破，因火藥量估算錯誤，大量碎石飛出波及山下民宅，住戶雖無傷亡，但造成屋頂破洞、水管爆裂等物損。亞泥已緊急暫停爆破作業，並允諾賠償。

昨天例行爆破造成碎石掉落到山下秀林鄉富世村民宅和集會所，村民表示，平時炸山時間是上午11時30分到中午12時、下午4時30分到5時，這次雖然是在爆破時間內，但第一次遇到石塊掉落村落，砸毀屋頂、曬衣場等設施，幸好沒有造成人員受傷，不過仍讓大家都很緊張。

村民盤點，掉落石塊大小超過15公分，造成集會所屋頂破裂、民宅遮雨棚和水管爆裂等，最大破洞將近20公分，至少6處設施受損，還有石塊掉落在台8線的人行道。

部落會議主席陳實誠說，昨天召開緊急會議，要求亞泥跟廠商今天向居民說明，針對6處受損設施提出解決辦法、說明改善措施，保障居民生命財產安全。

亞泥公司花蓮廠副廠長游象麟今天說明，礦場約17公頃，採階段式開採，平常爆破範圍是25公尺，爆破作業管制很嚴謹，每天炸藥量、爆幾個孔都會作成爆破圖，昨天事件初步調查是爆破廠商沒有估算好火藥量，加上側坡有挖土機作業，地形改變也沒算準，不該噴濺這麼遠。

google news透過 Google News追蹤中央社

游象麟指出，已針對承攬商在裝藥前增加2道管制措施，由工程師親自檢核藥量，還會增加教育訓練。目前爆破作業暫停3天，確認作業流程加上防護措施可執行後，才會恢復作業。

他也向居民致歉，承諾未來會更謹慎，相關損失將負責賠償。（編輯：黃名璽）1140605

#亞泥
#花蓮
#新城
#秀林鄉
亞泥花蓮新城山礦區4日進行例行爆破，因火藥量估算錯誤，大量碎石飛出，波及民宅等6處受損。亞泥已緊急暫停爆破作業，並允諾賠償。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年6月5日
亞泥花蓮新城山礦區4日進行例行爆破，因火藥量估算錯誤，大量碎石飛出，波及民宅等6處受損。亞泥已緊急暫停爆破作業，並允諾賠償。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年6月5日
延伸閱讀
礦業法三讀 既有礦場未辦原民諮商可廢止礦業用地三重工地損及鄰宅倒塌案 新北檢偵訊廠商4人交保花蓮連續強震倒3棟 紅單戶廢棄工廠2樓變1樓亞泥：透過多角化分散風險 今年營運可望優於去年
向居民
澳門普發現金設門檻 住滿半年才有錢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：