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澎湖水域2天3意外 海巡警消漏夜救援

2025/6/7 10:20（6/7 11:16 更新）
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澎湖籍漁船「聖嘉成」6日晚間在花嶼西南海域作業時曾姓船長腹痛如絞，海巡獲報後馳援護送就醫。（澎湖海巡隊提供）中央社 114年6月7日
澎湖籍漁船「聖嘉成」6日晚間在花嶼西南海域作業時曾姓船長腹痛如絞，海巡獲報後馳援護送就醫。（澎湖海巡隊提供）中央社 114年6月7日
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（中央社澎湖縣7日電）澎湖水域2天3意外，一名漁船船長突腹痛，海巡馳援護送就醫；馬公47歲婦人在光榮碼頭溺水，獲救時已無生命跡象；高雄籍「川陵號」在七美漁港悶燒，所幸火勢及時撲滅，未造成人員傷亡。

澎湖縣政府消防局今天清晨3時45分接獲七美安檢所通報，南滬港碼頭前泊區的高雄籍「川陵號」漁船失火，派遣七美分隊2車4人前往，並通報七美航空站支援消防車協助搶救，火勢1小時內撲滅，未造成其他船隻延燒及人員傷亡，起火原因及財損情形由相關單位調查中。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區6日下午5時20分接獲民眾報案，澎湖籍漁船「聖嘉成」在花嶼西南31.5浬作業時，曾姓船長腹痛如絞，澎湖海巡隊巡防艇前往救援，在晚間8時16分送抵馬公交由消防局救護車載往三總澎湖分院就醫。

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澎湖縣政府消防局6日晚上近10時許接獲警察局轉報指出，馬公光榮碼頭發現疑似浮屍，請求協助搜救，消防局立即派遣第一大隊及馬公分隊共動4車1艇8人前往現場搶救，溺水婦人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護人員進行CPR、AED等急救，並轉送往部立澎湖醫院搶救。

金馬澎分署表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，保障漁民生命財產安全。（編輯：謝雅竹）1140607

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澎湖縣消防局7日清晨3時許接獲七美安檢所通報，泊靠在南滬港碼頭的高雄籍「川陵號」漁船失火，派遣消防車搶救，幸火勢迅速撲滅未造成其他船隻延燒及人員傷亡。（澎湖消防局提供）中央社 114年6月7日
澎湖縣消防局7日清晨3時許接獲七美安檢所通報，泊靠在南滬港碼頭的高雄籍「川陵號」漁船失火，派遣消防車搶救，幸火勢迅速撲滅未造成其他船隻延燒及人員傷亡。（澎湖消防局提供）中央社 114年6月7日
澎湖馬公光榮碼頭6日傳出溺水意外，晚間10時許民眾發現1名女子漂浮水面，消防到場救援，將其救起送醫時已無生命跡象。（澎湖消防局提供）中央社 114年6月7日
澎湖馬公光榮碼頭6日傳出溺水意外，晚間10時許民眾發現1名女子漂浮水面，消防到場救援，將其救起送醫時已無生命跡象。（澎湖消防局提供）中央社 114年6月7日
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