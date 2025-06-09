越籍移工後龍溪戲水失蹤 警消尋獲遺體卡消波塊

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）5名越南籍移工昨天傍晚前往苗栗縣後龍溪邊烤肉、戲水，其中1名男子落水後失蹤，經消防局搜救多時，今天中午發現男子卡在第2攔沙壩消波塊間，已明顯死亡。

苗栗縣消防局指出，昨晚6時許接獲通報，外籍移工疑似於苗栗市、公館鄉交界處的後龍溪水域落水後失蹤，救災人員於新東大橋下游第2至第3消波區塊直行岸巡至晚間10時，皆未發現溺水者，因夜間視線不良暫停作業；今天上午再度集結人力及空拍機飛手持續搜救。

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溺水失蹤的阮姓移工（32歲）昨天和越南籍友人，總共4男1女相約到後龍溪烤肉玩水。根據同行友人轉述，阮男在第2攔沙壩消波塊上滑水，因溪水湍急，疑似落水後消失不見；搜救人員持續搜尋，今天中午12時20分在距離他落水處附近尋獲遺體。

搜救人員指出，男子可能落水後被強勁水流捲進漩渦無法脫困，被發現時卡在攔沙壩消波塊間，已明顯死亡。後續將由檢警相驗，釐清案情。（編輯：張銘坤）1140609