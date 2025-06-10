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女子遊花蓮遭推海死亡 26歲男遭押、司機交保

2025/6/10 11:09
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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮檢警偵辦太平洋公園浮屍案，初查死者33歲林女頭部有外傷，監視器拍到打鬥畫面，拘提2男子到案說明，檢訊後，相約出遊的26歲呂男聲押獲准、43歲姜姓司機新台幣10萬元交保。

檢警根據手機及監視器發現，呂男約林女到花蓮3天2夜旅遊，找姜男當司機從台北出發，8日下午到花蓮吉安鄉化仁海堤，呂男與林女疑因爭執大打出手，監視器拍到呂男拖著癱軟的林女棄置海中，隨後自行離開。

檢警循線調閱監視器追查，9日凌晨分別在花蓮市、新北市八里區將呂男、司機姜男拘提到案。

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呂男向警方表示，林女欠錢不還，受託點她台出場還債，又改稱交往遭拒等，說詞反覆。檢方訊後，認為呂男涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，地院今早裁定羈押禁見。

檢警調查，姜男是林女常找的白牌司機，受託當呂男、林女花蓮旅遊司機，姜男供稱，事發當天看到呂男獨自返回車上，擔心被滅口不敢多問。檢方訊後，認為姜男無羈押必要，10萬元交保。（編輯：張雅淨）1140610

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