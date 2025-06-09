結伴遊花蓮 女疑因債務遭男打暈推海溺斃

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）26歲呂男與33歲林女結伴花蓮旅遊，疑因債務等原因，林女遭呂男打暈後，拖入海溺斃，屍體漂到太平洋公園岸邊被發現；警方將2名涉案男子拘提到案，報請花蓮地檢署偵辦。

花蓮縣警察局吉安分局今天表示，昨天下午接獲報案，有民眾在花蓮市太平洋公園海岸發現一具女性浮屍。警方趕赴現場，初步查驗死者頭部有明顯瘀青傷痕，研判剛落海不久；隨後在岸邊發現手機、鞋子與香水等物品，確認為死者所有。

警方從手機及監視器循線發現，死者與呂男、姜男8日上午入住花蓮某飯店，當日下午林女與呂男在化仁海堤發生激烈肢體衝突，從監視器畫面中可見男子拖著癱軟女子棄置海中，待海浪衝擊幾波後，男子自行離開現場。

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警方調查，姜男開車載呂男與林女到花蓮旅遊，昨天離開花蓮返回新北市，供稱不清楚搭載的2人發生何事。

警方與海巡署第一二岸巡隊、刑事警察大隊、花蓮分局、吉安分局及新北市蘆洲分局組成專案小組，於12小時內，迅速在花蓮市與新北市將涉案的呂男、姜男拘提到案，將追查詳細案情與動機。（編輯：吳素柔）1140609