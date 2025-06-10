加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 社會

海巡查緝私菸涉詐領獎金 財長要求國庫署檢討機制

2025/6/10 16:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北10日電）媒體今天報導有海巡署偵查員、地方員警疑涉勾結私菸集團詐領查緝獎金新台幣數億元。除海巡署偵防分署啟動內部調查程序，財政部長莊翠雲也已要求發給獎金的國庫署立即徹查此案，並檢討、精進相關機制。

媒體今天報導檢廉偵辦中部地區私菸案，意外起獲海巡署偵查員及地方員警長期配合私菸集團成員，利用街友、低收入戶充當裁罰人頭，藉此詐領共數億元的私菸查緝獎金。

行政院長卓榮泰出席活動時強調，政府對這類案件深惡痛絕，並要求加速偵辦、徹底檢討，引以為戒，杜絕不法行為。同時，莊翠雲也已要求國庫署立即徹查此案，並檢討相關機制。

針對今天媒體報導海巡人員查緝私菸涉嫌詐領獎金案，財政部說明，依「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」第11條規定，違規菸酒案件是在法院判決或由承辦的地方政府行政處分確定後，進而由各地方政府逐案函報財政部申請發給獎勵金。

財政部表示，地方政府請領獎勵金時，應檢具載有查獲私菸數量及違法器具等現場處理紀錄表、判決書或裁處書及請領獎勵金案件查詢回傳表等具體違法事證，財政部依據其沒收或沒入私菸數量及市價等相關違章事證，核實計算核發獎勵金。

同時，財政部說明，為避免查獲的私菸原料及器具再度流供非法用途，財政部將持續督導地方政府確實依菸酒管理法第57條規定辦理沒收或沒入後，儘速銷毀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

財政部指出，另據海巡署偵防分署於今天發布新聞說明，該分署已啟動內部調查程序，全面清查及加強法紀教育，杜絕這類案件再次發生。

財政部表示，將持續責請地方政府依法查處及嚴謹處理違章案件，以遏止不法。（編輯：林家嫻）1140610

#莊翠雲
#卓榮泰
#海巡署
#財政部
#國庫署
莊翠雲
6縣市為補助款提訴願 政院：持續共商盼圓滿解決公股銀行員涉詐 莊翠雲允督促設警示戶專責監理單位
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
卓榮泰：大廠以台灣+1與世界連結 同步充實國內投資
37
更多編輯台推薦新聞：