海巡查緝私菸涉詐領獎金 財長要求國庫署檢討機制

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（中央社記者張璦台北10日電）媒體今天報導有海巡署偵查員、地方員警疑涉勾結私菸集團詐領查緝獎金新台幣數億元。除海巡署偵防分署啟動內部調查程序，財政部長莊翠雲也已要求發給獎金的國庫署立即徹查此案，並檢討、精進相關機制。

媒體今天報導檢廉偵辦中部地區私菸案，意外起獲海巡署偵查員及地方員警長期配合私菸集團成員，利用街友、低收入戶充當裁罰人頭，藉此詐領共數億元的私菸查緝獎金。

行政院長卓榮泰出席活動時強調，政府對這類案件深惡痛絕，並要求加速偵辦、徹底檢討，引以為戒，杜絕不法行為。同時，莊翠雲也已要求國庫署立即徹查此案，並檢討相關機制。

針對今天媒體報導海巡人員查緝私菸涉嫌詐領獎金案，財政部說明，依「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」第11條規定，違規菸酒案件是在法院判決或由承辦的地方政府行政處分確定後，進而由各地方政府逐案函報財政部申請發給獎勵金。

財政部表示，地方政府請領獎勵金時，應檢具載有查獲私菸數量及違法器具等現場處理紀錄表、判決書或裁處書及請領獎勵金案件查詢回傳表等具體違法事證，財政部依據其沒收或沒入私菸數量及市價等相關違章事證，核實計算核發獎勵金。

同時，財政部說明，為避免查獲的私菸原料及器具再度流供非法用途，財政部將持續督導地方政府確實依菸酒管理法第57條規定辦理沒收或沒入後，儘速銷毀。

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財政部指出，另據海巡署偵防分署於今天發布新聞說明，該分署已啟動內部調查程序，全面清查及加強法紀教育，杜絕這類案件再次發生。

財政部表示，將持續責請地方政府依法查處及嚴謹處理違章案件，以遏止不法。（編輯：林家嫻）1140610