高雄七賢大樓火警 陳其邁促加速列管大樓改善期程

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄鹽埕七賢大樓昨天晚間發生火警，6人預防性送醫。市長陳其邁今天表示，市府目前公安列管包括七賢大樓等4棟大樓，將介入加強安檢，並給予必要協助，加快改善期程。

高雄市鹽埕區七賢大樓昨晚9時11分發生火警，火勢從7樓住戶的窗戶竄出，消防人員到場布水線滅火，火勢在9時35分控制，9時55分撲滅。現場4名民眾意識清楚、無外傷，另1名住戶長期臥床、停電需要氧氣，以及1名住戶跌倒，共6名住戶送醫。

高雄市長陳其邁今天上午出席警察節慶祝活動，會前接受媒體聯訪時首先否認外傳七賢大樓是因1名婦人煮飯不慎失火。他表示，高雄目前列管的4棟大樓都持續更新改善設備，也會要求包括3燈2器（緊急照明燈、出口標示燈、避難方向指示燈、住宅用火災警報器及滅火器）等設備、防火相關區劃一定要合格。

陳其邁指出，這些設備都由市府在加強公安方案優先提供，並加強整體消防安檢頻率，希望在改善完成前，能確保住戶安全。

陳其邁表示，七賢大樓是地上權住宅，裡面住戶多為弱勢民眾，因此當住戶召開管委會，討論到消防設備要改善時，其實對大家來說是不小負擔。他上午也指示副市長林欽榮，市府應介入這些大樓，要求管委會必須加快改善相關設備，並給予必要協助。

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高雄市消防局指出，目前高雄列管老舊大樓共有4棟，包括左營區果貿大樓、鹽埕區七賢大樓、苓雅區諾貝爾大樓、三民區站前大樓。

消防局表示，第二大隊針對七賢大樓消防安全設備進行檢查，2015年至今舉發共計36次，裁罰合計新台幣96萬2000元。針對5月19日檢查不合格項目，包括自動灑水設備、梯間排煙、室內消防栓等缺失、故障，目前裁處程序進行中。詳細起火原因仍在調查。（編輯：張雅淨）1140611