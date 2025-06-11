提前歡慶警察節 陳其邁：以所有基層警察為榮

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）6月15日警察節將至，高市警局今天提前舉辦慶祝活動，市長陳其邁到場表揚8名模範警察、3名模範警察母親等，也感謝警察奉獻讓治安滿意度名列前茅，他以所有基層警察為榮。

因應中央正式宣布，今年起6月15日警察節全國警察機關跟學校都放假一天，值班警察也有補休機制，高雄市政府警察局今天舉辦「114年警察節慶祝活動」，陳其邁出席大會致意，並頒獎表揚8名模範警察、3名模範警察母親、30年資深績優警察，以及偵破特殊重大刑案優秀員警等。

陳其邁致詞表示，自己兩名叔叔都是警察，過年也須執勤無法回家，對於警眷心情可說是感同身受，感謝警察眷屬體諒與支持。過去高雄治安時常被貼上負面標籤，但隨著近年不斷努力，在今年遠見雜誌調查當中，高雄治安滿意度已經躍上六都第2名，相信明年一定可奪得冠軍。

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他表示，作為高雄市長，他以高雄市所有基層警察為榮。更感謝高雄地檢署、橋頭地檢署以及調查局等相關治安機關共同維護治安，讓受社會矚目重大治安事件，都能夠在通力合作與協調下迅速偵破。

陳其邁也提到，包括警察超勤加班費、緊急加給以及深夜危勞已有大幅度提升，分局、派出所等辦公處所及工作設施也會持續更新，期盼讓警察獲得更好工作環境。（編輯：謝雅竹）1140611