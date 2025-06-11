涉護航報關業者 士檢起訴八里分關10公務員

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）財政部關務署基隆關八里分關李姓等10名公務員，分別涉嫌向報關業者索賄、侵占扣押煙彈、未依規定棄置或銷毀夾藏貨物等，士檢今天依刑法偽造文書、貪污治罪條例等罪起訴。

士林地檢署新聞資料指出，涉案10名公務員分別為時任八里分關課員、辦事員，負責海運快遞貨物C3通關業務，涉嫌護航報關業者。

士檢指出，賴姓、李姓、蘇姓等3名公務員，明知進口貨物為空氣炸鍋，應課徵15%貨物稅，並須以一般進口報單報關，竟於海關貨物預報資訊系統，登載不實貨物名稱及驗畢等內容，而完成通關作業。

此外，邱姓公務員辦理查驗業務時，明知業者違法夾藏「魔芋米」等貨品、以不實品名進口動物疫苗，仍未依規定要求業者棄置、銷毀，還在海關貨物預報資訊系統上，輸入「扣稅」、「驗畢」及「放行」等不實內容。

士檢並指出，江姓、郝姓、顏姓公務員3人除涉嫌偽造文書，另涉犯貪污治罪條例；江員涉嫌向報關業者索取補光燈棒以作為順利通關的對價；郝員涉嫌向報關業者索取襪子、手套，顏員涉嫌侵占扣押的煙彈。

此外，范姓公務員涉嫌洩漏查驗通關條件事項給報關業者，涉犯刑法洩密罪。

檢察官認定，涉案的李姓等10名公務員、11名報關業者負責人與員工犯罪嫌疑重大，今天偵查終結，依法提起公訴。

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檢方指出，李姓等10名公務員，貪圖一時方便或蠅頭小利，使查緝關口形同虛設，其中3名被告否認犯行，建請法院從重量刑，另7名被告於偵查中認罪，若於審理中仍坦承犯行，建請法院量處適當刑度。

非公務員部分，新聞資料指出，楊姓貨運承攬業者等人長期利用報關業務，以夾帶或冒名申報不實貨品、申報人之方式，架空海關查緝執法，涉犯刑法行使業務登載不實準文書、個人資料保護法之非法利用個人資料等罪嫌，請法院予以從重量刑，以資懲儆（編輯：蕭博文）1140611