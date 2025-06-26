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復康聯盟黨主席屈宏義拍軍事圖交中方 一審判10年
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復康聯盟黨主席屈宏義拍軍事圖交中方 一審判10年

2025/6/26 11:45（6/26 11:54 更新）
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復康聯盟黨徽。（圖取自內政部網頁party.moi.gov.tw）
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（中央社記者蘇木春台中26日電）復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人擔任幹部，到美國在台協會及軍事基地拍照、繪製座標圖交給中方。台中高分院審理後，一審依違反國安法判10年徒刑，可上訴。

全案源於苗栗地檢署於民國111年間偵辦苗栗縣議員候選人黃桂坤疑收受中國資金參選，違反反滲透法，經苗檢向上追查所屬復康聯盟黨，發現成員疑涉國家安全法，全案轉由台灣高等檢察署台中檢察分署偵辦。

台中高分檢查出，62歲的屈宏義自中華民國陸軍校級軍階退役後，長年在中國經商，108年熟識中國人民解放軍諜報機構單位，對方允諾提供資金，要求屈宏義在台吸收退役官兵發展組織，他陸續吸收包含黃桂坤等6名退役軍人擔任幹部。

屈宏義著手撰寫「復康聯盟規劃案」、「中華統一復康聯盟運作計畫」、「復康聯盟運作人員」及「中華統一作戰行動指導綱要」等計劃，規劃發展復康組織、成立政黨及建立內應武裝力量等行動。

屈宏義並於112年成立復康聯盟黨擔任主席，找來不知情藝人劉尚謙及地方人士等3人參選立委，並預估經費後，向中方對口單位申領資金，中方陸續以通訊軟體微信，交付新台幣近200萬元，還以地下匯兌交付人民幣15萬元（約新台幣67萬元），但劉尚謙等人皆未當選。

此外，屈宏義還指示組織幹部收集少將級以上軍官名冊，並前往美國在台協會（AIT）以及阿里山雷達站、加祿堂海灘、屏東恆春三軍聯合訓練基地指揮部、三軍聯訓基地保力營區等重要軍事據點拍攝外觀、繪製地圖及座標，以微信等方式交付給中國對口單位。

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全案經台中高分檢偵辦後，於113年8月間依違反國家安全法、反滲透法等罪嫌，將屈宏義等7人起訴。

台灣高等法院台中分院審理後，今天依違反國安法判處屈宏義10年、黃桂坤8年6月、戴學文8年、林健華8年、朱賢寰7年、余天民7年、廖永清（原名廖承瀚）3年6月徒刑，全案仍可上訴最高法院。（編輯：黃名璽）1140626

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