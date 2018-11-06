黑豹旗穀保晉16強打擊待調整 曾宥叡表現受期待

（中央社記者謝靜雯台北6日電）穀保家商剛拿下長華盃青棒賽冠軍，今天黑豹旗青棒賽與實力有段差距的僑泰高中碰頭，以16比0、5局拿勝；穀保總教練周宗志認為，打擊掌握度待加強，高一投手曾宥叡表現受期待。

穀保家商3日拿下屏東長華盃全國高中棒球菁英賽冠軍，今天回到天母棒球場，在黑豹旗全國高中棒球賽32強與僑泰高中碰頭，兩隊實力有段差距，穀保家商全場敲出14支安打，選到9次保送，1到4局、局局得分，提前拿下比賽勝利、晉級16強。

穀保家商總教練周宗志表示，剛結束長華盃比賽，球員難免疲勞，但是不能作為藉口，今天賽後多做提醒，接下來比賽強度越來越強，希望球員盡快調整到最好的狀態。

今天穀保全場雖然敲出多達14支安打，但周宗志表示，對於對手的3任投手直球掌握度不是很好，前2局直球一直打成界外，需要持續調整。

穀保今天讓投手李慶隆、曾宥叡各投2局，岳政華9月結束U18亞洲青棒錦標賽後，今天首度登板實戰，投1局沒被敲出安打、無失分。

周宗志說，岳政華先前手部有點不舒服，讓他休息了一陣子，期間有投3次牛棚，今天首次實戰，無論速度、控球狀況，看來都要再調整一段時間，目前調整狀況約4成，後半段比賽強度更強，除非比數拉開，否則應會讓他專注打擊、不再登板投球；岳政華今天先發打第3棒、上壘率百分百，敲出3支安打，選到1次保送。

穀保高一投手曾宥叡讓教練團期待，但周宗志表示，曾宥叡的控球和變化球還沒有很成熟，經驗上不足，尤其危機處理還可以更好；曾宥叡自評控球和心態都要加強，高一就受教練團看重難免有壓力，但多看多學習，「上場認真丟好每顆球」。（編輯：張芷瑄）1071106