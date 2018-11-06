擺脫球王籤 許仁豪中國羽球公開賽闖頭關

（中央社記者龍柏安台北6日電）前6場國際賽，許仁豪就有5戰首輪對手是世界前10好手，包括3場遭遇世界球王，今天他在福州中國羽球公開賽首輪，以直落二解決以色列季柏曼，總算擺脫近來的6連敗。

對於自己下半季籤運「超旺」，許仁豪有些哭笑不得，他說：「我爸爸是數學老師，他說我能抽中這種籤的機率實在太低。」

之前6場「一輪遊」比賽當中，許仁豪就有2場碰上丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），上週在法國公開賽首輪則遭遇日本新科球王桃田賢斗，另有一戰強碰自家人周天成，以及南韓一哥孫完虎，他沒好氣地說：「我每次看到籤，都懷疑是不是做好的，哪有這麼準的。」

許仁豪今天對手，是世界排名45的以色列一哥季柏曼（Misha Zilberman），他坦言「剛下場時還有點緊張」，所幸他心抖手不抖，以21比17、21比13橫掃對手，迎來了對戰3連勝，也一掃6連敗陰霾，「贏球後算是鬆了口氣吧，畢竟太久沒有贏球了」。

就算成功闖過首輪，許仁豪沒有放鬆本錢，因為他16強對手，又要碰上前世界球王、里約奧運男單金牌名將諶龍。

至於台灣雙打好手廖敏竣與蘇敬恒，今天以21比18、21比19，橫掃世界排名第8的印尼組合，順利闖過頭關。

總獎金70萬美元（約新台幣2172萬）的福州中國公開賽，是羽球世界巡迴賽750系列的大賽，不過世界球后戴資穎因賽事太過密集，因此此站缺席，留在台灣調整專心準備下週登場的香港公開賽。（編輯：陳怡璇）1071106