懷特塞德雙20帶9阻攻 熱火熱熔馬刺

（中央社記者龍柏安台北8日電）邁阿密熱火中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）今天拿下不可思議的29分、20籃板與9阻攻，靠著他強力輸出，熱火主場以95比88擊敗來犯的馬刺。

懷特塞德今天首節就拿下10分、7籃板與5阻攻，根據ESPN統計，過去15季僅3名球員能在第1節繳出10分、5籃板與5阻攻以上表現，懷特塞德則是第4人。

今天懷特塞德在禁區堪稱天神，上半場他就送出8次麻辣鍋，成為過去15個球季以來，僅次坎比（Marcus Camby）的半場9次，成為聯盟中半場繳出次多阻攻的球員。

熱火靠著懷特塞德大開火鍋店，也封鎖馬刺火力，馬刺團隊命中率僅33%，其中明星大前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）出賽35分37秒，累積14投僅中2，攻下本季單場新低的6分，德羅森（DeMar DeRozan）則拿下18分、14籃板與8助攻。

雖然馬刺團隊命中率不佳，但熱火也好不到哪去，團隊命中率也僅38.7%，不過籃板以60比49取得大幅優勢，加上懷特塞德的準大三元表現，也對馬刺攻防都造成重傷害。

除懷特塞德外，熱火後衛艾靈頓（Wayne Ellington）3分球10投6中，攻下全隊次高的20分，前鋒溫斯羅（Justise Winslow）也有16分進帳。（編輯：唐聲揚）1071108