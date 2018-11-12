ATP年終賽首輪出師不利 費德瑞敗給錦織圭

（中央社倫敦11日綜合外電報導）瑞士好手費德瑞（Roger Federer）今天在ATP世界巡迴年終賽分組循環賽首戰，以6比7（4/7）、3比6敗給日本一哥錦織圭，力拚年終賽延續紀錄的第7冠之路出師不利。

坐擁年終8強賽6冠紀錄的費德瑞今天出戰大會第7種子錦織圭時手感欠佳，尤其第2盤失誤連連。費德瑞首戰出師不利，意味著第16度出戰ATP世界巡迴年終賽，面臨可能第2度未能晉級4強賽的危機。

他說：「我覺得我們兩人整個首盤都在掙扎。這蠻像首輪的狀況。我的機會或許比他多一點。」

「之後我開始覺得第2盤漸入佳境，我認為彼此都是，水準提高。可惜我未能延續一開始的領先氣勢，我認為這在最後很重要，這是本戰關鍵。」

37歲的費德瑞最近在上海和巴黎的網賽擊敗錦織圭，儘管費德瑞今天在倫敦O2體育館幾乎擁有全場觀眾支持，他未能進入最佳狀態，拿下生涯第100座ATP單打冠軍的希望大減。

錦織圭說：「我最近兩個月兩度敗給他，因此我這次攻勢更加積極，戰況開始好轉，尤其在第2盤。其中有些幸運分，不過我今天表現不錯。」（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1071112