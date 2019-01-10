泰國羽球大師賽 王子維挺進8強

（中央社記者黃巧雯台北10日綜合報導）「羽球王子」王子維今天在泰國羽球大師賽16強賽，與對手鏖戰3局，辛苦以21比17、13比21、21比15取勝，下一戰將對上新加坡選手駱建佑，爭奪4強賽門票。

2019年世界羽球巡迴賽超級300系列泰國羽球大師賽8日起登場，總獎金15萬美元（約新台幣466萬元），揮別受傷低潮、休息3個月後再復出的王子維昨天以直落二輕鬆擊敗法國克拉爾布特（Lucas Claerbout），博得好彩頭。

王子維今天16強賽與世界排名第46名的法國選手科韋（Lucas Corvee）交手，雙方僅開賽短暫陷入拉鋸，王子維隨後在5比5平手情況下，連拿3分，並一路領先，以21比17收下首局。

王子維第二局一度取得4比0領先，但對手後續急起直追，逆轉戰局，讓對手反以21比13扳回一城。

雙方在決勝局一路互咬比分，王子維穩住陣腳，在14比13領先情況下，拉出一波4比0攻勢，以21比15勝出。

另外，台灣混雙組合楊明哲、吳玓蓉今天稍早以兩個12比21不敵泰國組合，提前在16強止步。（編輯：張銘坤）1080110