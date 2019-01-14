這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
說黑人天生低智商 DNA之父華森榮銜被摘光
國際

說黑人天生低智商 DNA之父華森榮銜被摘光
為肉圓沒加辣打妻兒 研究分析：家暴風險關鍵是酒精
生活

為肉圓沒加辣打妻兒 研究分析：家暴風險關鍵是酒精
莎拉波娃澳網強勢回歸 連賞兩貝果打哭對手
運動

莎拉波娃澳網強勢回歸 連賞兩貝果打哭對手
花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里
社會

花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
You have not used traditional chinese character. Do you want to go to “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

莫瑞澳網首輪出局 一週後決定是否再作手術療傷

最新更新：2019/01/14 23:15

（中央社墨爾本14日綜合外電報導）英國前世界球王莫瑞今天在澳洲網球公開賽首輪就出局，但對戰西班牙的包蒂斯塔-阿古特仍力拚5盤，他在賽後表示，一週後將決定是否接受可能終結他職業手涯的手術治療傷勢。

莫瑞（Andy Murray）賽前曾預告，因長久以來飽受右臀疼痛折磨，打算本季退休，因此有人猜測這次澳網可能是他最終戰。他對戰第22種子包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut），起初連輸兩盤，但奮戰不懈，直至第5盤落敗。

3度於大滿貫賽封王的莫瑞在球迷沸騰的加油聲中落敗後表示：「太精彩了，令人難以置信，非常感謝今晚大家的支持。」

他說：「說實在的，過去幾年我很喜歡在這裡打球，若這是我的最終戰，可說是非常棒的告別方式。今晚我竭盡所能但仍力有未逮。」

莫瑞在賽後記者會表示，他基本上有兩個選項，一個是今後4個半月休兵，然後改善健康狀況好打溫布頓網賽，因為他現在連走路都沒法好好走，他也希望改善生活品質。

他又說，若是接受大手術治療傷勢，不保證他就能再次上場出賽。「我對這很了解。這確實是個大手術。我可能再過一週左右會作決定。」

莫瑞11日在記者會中情緒激動表示，他將在今年溫布頓網球錦標賽退休，但也承認因飽受臀傷所苦，澳網可能是他參加的最後一項比賽。

不過，比賽過程中莫瑞展現旺盛鬥志，賽後他似乎有些改變心意。

他情緒激動高喊：「或許我將再見到你們。」

莫瑞指出：「我將全力以赴，如果我想再拚一次，我需要做一個無法保證我將重返球場的大手術，但我會拚盡全力。」

莫瑞步入球場時獲得熱烈歡迎，現場飄揚著蘇格蘭旗幟和英國國旗，另有個橫幅寫著「永遠只有一個莫瑞」。

球迷興高采烈相挺鼓舞了莫瑞，儘管疼痛使他面露難受的表情，他還算活動自如，包蒂斯塔-阿古特花了50分鐘才拿下首盤。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080114

地機族