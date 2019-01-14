莫瑞澳網首輪出局 一週後決定是否再作手術療傷

（中央社墨爾本14日綜合外電報導）英國前世界球王莫瑞今天在澳洲網球公開賽首輪就出局，但對戰西班牙的包蒂斯塔-阿古特仍力拚5盤，他在賽後表示，一週後將決定是否接受可能終結他職業手涯的手術治療傷勢。

莫瑞（Andy Murray）賽前曾預告，因長久以來飽受右臀疼痛折磨，打算本季退休，因此有人猜測這次澳網可能是他最終戰。他對戰第22種子包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut），起初連輸兩盤，但奮戰不懈，直至第5盤落敗。

3度於大滿貫賽封王的莫瑞在球迷沸騰的加油聲中落敗後表示：「太精彩了，令人難以置信，非常感謝今晚大家的支持。」

他說：「說實在的，過去幾年我很喜歡在這裡打球，若這是我的最終戰，可說是非常棒的告別方式。今晚我竭盡所能但仍力有未逮。」

莫瑞在賽後記者會表示，他基本上有兩個選項，一個是今後4個半月休兵，然後改善健康狀況好打溫布頓網賽，因為他現在連走路都沒法好好走，他也希望改善生活品質。

他又說，若是接受大手術治療傷勢，不保證他就能再次上場出賽。「我對這很了解。這確實是個大手術。我可能再過一週左右會作決定。」

莫瑞11日在記者會中情緒激動表示，他將在今年溫布頓網球錦標賽退休，但也承認因飽受臀傷所苦，澳網可能是他參加的最後一項比賽。

不過，比賽過程中莫瑞展現旺盛鬥志，賽後他似乎有些改變心意。

他情緒激動高喊：「或許我將再見到你們。」

莫瑞指出：「我將全力以赴，如果我想再拚一次，我需要做一個無法保證我將重返球場的大手術，但我會拚盡全力。」

莫瑞步入球場時獲得熱烈歡迎，現場飄揚著蘇格蘭旗幟和英國國旗，另有個橫幅寫著「永遠只有一個莫瑞」。

球迷興高采烈相挺鼓舞了莫瑞，儘管疼痛使他面露難受的表情，他還算活動自如，包蒂斯塔-阿古特花了50分鐘才拿下首盤。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080114