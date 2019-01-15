這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
造謠發生豬瘟有罰則 防檢局告發最重拘留3日或罰3萬
生活

造謠發生豬瘟有罰則 防檢局告發最重拘留3日或罰3萬

暖化加劇 南極融冰量比40年前多6倍以上
科技

暖化加劇 南極融冰量比40年前多6倍以上

德首位跨性別議員連任後男變女 保守派議長力挺
國際

德首位跨性別議員連任後男變女 保守派議長力挺

神秘蛋成新網紅 IG按讚數破凱莉詹納紀錄
國際

神秘蛋成新網紅 IG按讚數破凱莉詹納紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

不想被當成菜鳥 陳薇安連兩戰轟破20分

最新更新：2019/01/15 21:23

（中央社記者龍柏安台北15日電）早在去年陳薇安就幻想著自己站上女子超級籃球聯賽（WSBL）的戰場，如今終於踏上夢想中的舞台，開季連兩戰都飆破20分，她沒有菜鳥球員的生澀，有自信地說，不想被當成菜鳥。

國泰人壽前鋒陳薇安，今天再攻下全隊最高的20分，率隊以71比59扳倒台元紡織，拿下WSBL開季2連勝。這是她連續2場比賽飆破20分大關，就連執行教練鄭慧芸都說：「陳薇安天生有明星味，得分是她天生就有的才能。」

陳薇安首役面對中華電信，就攻下全隊最高的25分，此役再添20分，兩戰平均可繳出22.5分。不過鄭慧芸坦言，在國泰的系統裡，再會得分的球員，如果防守不及格，還是只能坐板凳，「薇安可貴的地方在於她把防守做好了，在得分端也能展現自己的天賦」。

高中時打中鋒，上了大學才轉型打前鋒，陳薇安坦言，由於位置完全不同，一開始防守完全找不到節奏，「我每場比賽都挨罵，不管得幾分，比賽結束後我的防守一定被罵」。

所幸歷經3年的磨練，如今無論是防守觀念、站位還是腳步，陳薇安都大有進步，她笑說：「以前我大概會被秒過，現在可以撐3到4秒，這時候隊友就來幫忙了。」

雖是WSBL菜鳥，陳薇安卻不想讓人覺得她是菜鳥，一方面是她早就準備好了，另一方面這是她給自己的心理建設，「因為上了球場，就要帶著自信」。（編輯：張雅淨）1080115

地機族