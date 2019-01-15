不想被當成菜鳥 陳薇安連兩戰轟破20分

（中央社記者龍柏安台北15日電）早在去年陳薇安就幻想著自己站上女子超級籃球聯賽（WSBL）的戰場，如今終於踏上夢想中的舞台，開季連兩戰都飆破20分，她沒有菜鳥球員的生澀，有自信地說，不想被當成菜鳥。

國泰人壽前鋒陳薇安，今天再攻下全隊最高的20分，率隊以71比59扳倒台元紡織，拿下WSBL開季2連勝。這是她連續2場比賽飆破20分大關，就連執行教練鄭慧芸都說：「陳薇安天生有明星味，得分是她天生就有的才能。」

陳薇安首役面對中華電信，就攻下全隊最高的25分，此役再添20分，兩戰平均可繳出22.5分。不過鄭慧芸坦言，在國泰的系統裡，再會得分的球員，如果防守不及格，還是只能坐板凳，「薇安可貴的地方在於她把防守做好了，在得分端也能展現自己的天賦」。

高中時打中鋒，上了大學才轉型打前鋒，陳薇安坦言，由於位置完全不同，一開始防守完全找不到節奏，「我每場比賽都挨罵，不管得幾分，比賽結束後我的防守一定被罵」。

所幸歷經3年的磨練，如今無論是防守觀念、站位還是腳步，陳薇安都大有進步，她笑說：「以前我大概會被秒過，現在可以撐3到4秒，這時候隊友就來幫忙了。」

雖是WSBL菜鳥，陳薇安卻不想讓人覺得她是菜鳥，一方面是她早就準備好了，另一方面這是她給自己的心理建設，「因為上了球場，就要帶著自信」。（編輯：張雅淨）1080115