大馬羽球大師賽遭逆轉 王子維首輪止步

（中央社記者黃巧雯台北16日綜合報導）「羽球王子」王子維今天在馬來西亞羽球大師賽男單首輪賽事，以21比11、17比21、12比21遭泰國選手蘇潘育逆轉，未能挺進16強賽。

總獎金35萬美元（約新台幣1088萬元）的馬來西亞羽球大師賽，屬於世界羽球巡迴賽超級500系列，世界球后戴資穎今天首輪率先以直落二勝出，取得16強門票，下一戰將遇上丹麥選手傑克斯菲德（Line Kjaersfeldt）。

王子維上週在泰國羽球大師賽男單8強止步，今天在馬來西亞羽球大師賽首輪出戰泰國選手蘇潘育（Suppanyu Avihingsanon），兩人過去交手，王子維拿下2勝1敗，略占上風。

王子維首局一路壓制對手，不讓對方有超前機會，期間領先多達10分，並以21比11輕鬆拿下。

第二局戰況陷入膠著，王子維在9比11落後進入技術暫停後，被對手打出5比1攻勢，王子維急起直追，一度扳成17比17平手，可惜隨後連丟4分，讓對手趁機以21比17扳回一城。

兩人決勝局前段依舊上演拉鋸戰，蘇潘育在6比6平手拉出一波7比1攻勢，擴大差距，王子維最終以12比21敗下陣來。

台灣男雙組合盧敬堯與楊博涵，以及盧敬堯與李佳馨搭檔的混雙賽事，今天都以直落二吞敗，而另一組男雙廖敏竣與蘇敬恒稍晚則將對戰馬來西亞王耀新、張御宇，力拚晉級16強。（編輯：吳協昌）1080116