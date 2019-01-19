16強對戰小威 球后哈勒普有迎接苦戰準備

（中央社墨爾本19日綜合外電報導）羅馬尼亞球后哈勒普今天重振威風，在澳洲網球公開賽以直落二解決美國女將大威廉絲，闖進16強，下一戰將強碰尋求第24座大滿貫賽金盃的大威胞妹小威，預料將是場激戰。

頭號種子哈勒普（Simona Halep）花1小時又17分鐘，以6比2、6比3拍落大威廉絲（Venus Williams），這是她自前幾輪驚險過關後，在本屆澳網的最佳表現。

去年在法國網球公開賽封后的哈勒普說：「我打出在今年澳網的最好表現，對自己的表現感到很滿意，迎戰威廉絲姊妹花向來是很大的挑戰。」

她並說：「我今天鬥志昂揚。」

大威今年在澳網未列入種子選手，哈勒普這場比賽攻勢銳利、高度專注且精力旺盛地全場跑動，讓38歲的大威望塵莫及。

哈勒普21日將對上小威廉絲（Serena Williams），這可望是場比較艱困的挑戰，在兩人過去9次交手中，小威大勝8次。小威廉絲尋求在澳網再奪冠，以追平澳洲傳奇女將寇特寫下的24座大滿貫冠軍紀錄。

哈勒普表示：「這不容易，我必須拿出最佳表現。」

她說：「我不會有什麼損失，我要交手的是一位偉大的冠軍選手。這將是更大的挑戰，但我準備好迎戰了。」（譯者：蔡佳伶/核稿：張佑之）1080119