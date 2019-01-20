喬治關鍵4分打 雷霆逾10年不曾輸給76人

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆，今天靠喬治終場前5.1秒砍進三分球又穩穩罰進的「4分打」以117比115客場擊敗費城76人，已逾10年不曾在對戰中輸球，對戰19連勝更是NBA紀錄。

雷霆今天打贏76人，將對戰連勝場次延伸到19場，是NBA對戰連勝最長的紀錄，雷霆已超過10年不曾輸給76人。

76人的巴特勒（Jimmy Butler）在比賽前6.9秒，攔下一記雷霆要傳給紐西蘭長人亞當斯（Steven Adams）的球後上籃得手，讓76人以115比113領先。

但暫停過後，巴特勒不但讓喬治（Paul George）投進三分球，還又犯上一規，喬治穩穩罰進後，雷霆反以2分領先。

巴特勒在最後0.2秒嘗試靠三分球逆轉戰局，但未能如願將功折罪，只能看雷霆帶走勝利。

喬治今天攻下31分，另貢獻6籃板、5助攻、2抄截。

衛斯布魯克（Russell Westbrook）和德國後衛施洛德（Dennis Schroder）各為雷霆拿下21分，衛斯布魯克還抓下10個籃板，亞當斯則有16分進帳。

76人的恩比德（Joel Embiid）拿下31分，瑞迪克（J.J. Redick）得到22分，澳洲來的西蒙斯（Ben Simmons）有20分、15籃板、9助攻。

第4節一次快攻中，衛斯布魯克對恩比德重重犯了一規，激情的一刻讓隊友還得在衛斯布魯克對恩比德大吼時趕緊抓住他。

衛斯布魯克和恩比德過去就有積怨，去年一場比賽中，亞當斯犯滿離場，恩比德挑釁的揮手跟他說再見，衛斯布魯克則在球隊贏球後，以同樣方式和恩比德揮手說再見。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080120