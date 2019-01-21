近5戰4勝 溜馬雙衛主場碾壓黃蜂

美國職籃印第安那溜馬後場雙核20日在主場逞威，以120比95碾壓黃蜂，在近5場比賽拿下4勝。（圖取自facebook.com/pacers）

（中央社記者龍柏安台北21日電）美國職籃（NBA）印第安那溜馬後場雙核今天在主場逞威，靠著歐拉迪波和柯利森合力繳出40分、16助攻，率隊以120比95碾壓黃蜂，在近5場比賽拿下4勝。

溜馬得分後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）今天轟下21分、7助攻，主控柯利森（Darren Collison）也有19分、9助攻，前鋒鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）拿下16分、7籃板。

賽後，柯利森自信地表示，他、歐拉迪波與鮑格達諾維奇，在比賽中頻頻利用擋拆戰術，打得非常有侵略性，「當我們3人都能展現攻擊力時，我們很難被擊敗。」

過去一個月來，溜馬繳出11勝3負的戰績，目前以31勝15負，在東區暫居第3，這也是球隊自20013-14球季以來，球隊不但能繳出50%以上勝率，甚至還多拿16勝。

溜馬上半場打完，就已取得15分領先，加上第4節再用一波37比24的攻勢關門，最終淨勝對手25分、輕鬆獲勝。

黃蜂僅靠主控華克（Kemba Walker）的23分苦撐，得不到其他隊友火力奧援。替補的得分後衛蒙克（Malik Monk）摘下全隊次高的11分，先發的藍姆（Jeremy Lamb）與畢永柏（Bismack Biyombo），雙雙只拿到10分，黃蜂也被迫終止最近的3連勝。

黃蜂總教練博雷格（James Borrego）坦言，前幾場比賽之所以可以贏球，關鍵是球隊的防守，但這場卻沒成功，「對方打得很好，他們的投籃也很棒。」

此役，溜馬團隊命中率為47%，優於黃蜂的40.2%。此外，溜馬三分球命中率更高達51.9%，團隊罰球命中率更是100%。（編輯：戴光育）1080121