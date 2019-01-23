李維拉最想重溫的時刻：穿上條紋戰衣

（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）美國職棒百年洪流裡，洋基傳奇投手李維拉在球迷心中有難以撼動的地位。李維拉今天成為史上第一位全票入選名人堂的球星，總教練吉拉迪問他最想重溫的時刻，他說「穿球衣」的時候。

成千上萬的人夢想站上美國職棒舞台，但僅1.2%的球員能夠進入名人堂。來自巴拿馬、自嘲英語現在還講不好的李維拉單靠一招絕殺武器，簡單直白的投球哲學，成為歷代球星中完美無瑕的一顆，毫無異議。

洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）以「近乎完美」來形容李維拉，「胸有成竹、效率一流、最佳隊友、勤奮努力，而且只靠一種球就宰制全場」。

吉拉迪不只當過李維拉的總教練，球員時代還是投捕搭檔，大聯盟官網貼出兩人對談影片，在李維拉榮耀加身的一刻，傳達出偉大球星的棒球態度。

吉拉迪問：「如果時光能夠倒流，你最想要回到過去哪一個時刻，你最享受、最想重溫的時刻？」

球場上寫下無數戰果，李維拉答案出人意料，他說：「這一刻不是在球場上，而是穿球衣的時候，尤其穿著這件條紋戰袍這麼多年。榮耀的感覺像是說，我心裡面知道，在我之前有多少偉大的傳奇與歷史在紐約洋基隊發生，而我穿著同一件球衣，在同一個球場上比賽。」

李維拉身穿洋基條紋球衣19年，拿過5枚世界大賽冠軍戒指，13度入選明星賽，寫下史上最多的652次救援成功紀錄，堪稱是「終結者」代名詞。

49歲的李維拉在2019年名人堂票選中獲得425票，態勢猶如投球的霸氣，連先前揚言跑票的紅襪隨隊記者也臣服了。

洋基1990年只花了3500美金到巴拿馬簽下李維拉，在小聯盟熬了5年後站上大聯盟。回顧這一段，他笑說當年很天真。

他說：「進職棒時，我很天真，雖然我愛棒球，但其他一無所知，那是我第一次出國離開巴拿馬。」「來到美國光是語言隔閡就很吃力，我都嚇傻了。」李維拉自嘲到現在英語都還不太會講。

吉拉迪說，從來沒有看過李維拉緊張，就靠一顆絕殺武器「卡特球」（Cutter）宰制全場。問他有沒有想過自己在場上有多強大，李維拉的答案反映了他的投球哲學。

他說：「這是一個好問題，我上場只是做好自己的工作，從沒想過主宰全場，我從沒注意數據，只想給我球，我要上去投球，我要幫球隊贏球。」

吉拉迪說：「你在場上簡直無人能敵！」李維拉笑說：「我們做得還可以啦。」他說，從先發投手轉任布局投手，後來接下終結者，心理當然壓力很大，但也做好萬全準備。「我後面沒有人了，只有我上去解決打者，沒有別人可以幫我。」

棒球界有句話，最厲害的投手是球場上最狡猾的騙子，讓打者以為球會從某個位置進壘，結果卻跑到另一邊。李維拉在訪談中顯露最真誠的一面，連自己最聞名的出場音樂都「吐槽」。

李維拉稱霸球場的日子裡，每當洋基球場播出重金屬樂團「金屬製品」（Metallica）名曲「睡魔降臨」（Enter Sandman）時，就是對手聞風喪膽的時刻，通常伴隨著球棒受到內角卡特球擠壓的碎裂聲。

李維拉回頭談到這首招牌歌，老實承認最初是管控計分板的工作人員幫他挑選，因為另一傳奇終結者霍夫曼（Trevor Hoffman）有首的「地獄鐘聲」（Hells Bells），球團希望李維拉也有一首夠嚇人的出場曲。

李維拉這首「睡魔降臨」獲選為大聯盟史上十大終結者進場音樂，但他說：「我根本不在乎他們播什麼歌，因為不管他們播什麼，我還是要上去讓某人出局。他們要播什麼，就播什麼。我如果要擔心這個，那比賽就不用比了。」

李維拉語出驚人說：「如果讓我選，我不會選這首，我可能會選基督教音樂，也不是吵鬧的音樂，因為不是我的個性，如果我選可能會讓每個人都睡著。」

訪談中流露趣味一面，但李維拉仍然充滿對棒球的尊敬，問到生涯中遭遇最艱困的時刻，他提起洋基死敵波士頓紅襪。

李維拉說：「最困難的時刻就是對上波士頓紅襪隊，因為他們是波士頓，就這麼簡單，他們是波士頓。就算是輸了一般例行賽，我也覺得很難過，但我平常不會表現出來，因為這是我的工作，我認真對待我的工作。」（編輯：廖漢原）1080122