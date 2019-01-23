越南男子足球連創奇蹟 韓籍教練暴紅

在南韓籍教練朴恒緒指導下，越南足球隊一年多來連續創造奇蹟，讓當地球迷瘋狂，掀起體育方面的越南哈韓風潮，促進越韓兩國關係與民間交流。（越南足球協會提供）中央社河內傳真 108年1月23日

（中央社河內23日電）在南韓籍教練朴恒緒指導下，越南足球隊一年多以來連續創造奇蹟贏得比賽，讓當地球迷瘋狂。朴恒緒獲得越南官方、媒體與球迷頌揚，掀起越南體育界的一股哈韓風潮，也促進越韓兩國關係。

足球被視為越南的國球，足球賽事一直受到關注。在朴恒緒的指導下，越南足球隊連創佳績，部分球迷仰慕朴恒緒足球戰術和用人藝術，就給他取了個綽號叫「巫師」。

越南足球隊去年參加3項國際賽事，都名列前茅，包括亞足聯U23錦標賽亞軍、亞運男足賽第4名與東南亞足球錦標賽冠軍。今年亞洲盃足球賽（Asian Cup）1月5日至2月1日在阿拉伯聯合大公國舉行，目前晉級賽事8強，越南球迷大聲叫好。

回顧朴恒緒2017年底與越南足球協會簽約，擔任越南足球隊總教練前，當地球迷都對他很陌生，當初還有球迷懷疑他能幫助越南隊取得佳績嗎？不過，他在率領越南隊贏得亞足聯U23錦標賽亞軍後，一躍成為許多球迷的偶像，如今民眾越來越仰慕他。

由於朴恒緒對越南足球做出較大貢獻，越南政府頒授他三等勞動勳章和友誼勳章等獎狀。這位韓藉教練和越南足球隊也是兩國高層領導近期接觸時談到的話題。

越南總理阮春福去年12月下旬甚至在一項有關經濟的會議中提及「朴恒緒率領越南足球隊贏得東南亞足球錦標賽冠軍」，要求相關單位應借鏡「朴恒緒工作精神」，將這種精神運用在經濟發展上。

越南副總理兼外長范平明表示，在朴恒緒執教下的足球隊呈現越南人民不屈不撓的精神，朴恒緒已成為越南人民的名譽公民。

朴恒緒率領越南足球隊取得佳績，也成為南韓政府放寬對越南簽證理由之一。南韓政府自去年12月初決定對越南河內、胡志明與峴港3大城市的市民簽發5年多次入境簽證。

南韓駐越南大使金度鉉（Kim Do-hyun）之前表示，南韓政府提出這項新的簽證措施是為了「回應越南人民的感情」。（編輯：高照芬）1080123