亞洲杯越南男足晉級8強 球迷瘋狂盼再取佳績

在韓籍教練朴恒緒（圖）執教下，越南足球隊近期成績不斷進步。越南足球隊20日在亞洲杯足球賽16強淘汰賽打敗約旦隊晉級8強，再度創造奇蹟，讓越南球迷為之瘋狂。（越南足球協會提供）中央社河內傳真 108年1月23日

（中央社河內23日電）在南韓籍教練朴恒緒執教下，越南足球隊近期成績不斷進步，20日在亞洲杯足球賽16強淘汰賽打敗約旦隊，晉級8強，讓球迷為之瘋狂，期盼球隊繼續取得佳績。

越南足球隊2017年10月起在朴恒緒（Park Hang Seo）指導下，屢創佳績，去年參加3項國際賽事，都名列前茅，包括亞足聯U23錦標賽亞軍、亞運男足賽第4名與東南亞足球錦標賽冠軍，寫下越南足球歷史新頁，震撼區域足壇。

4年一度的亞洲盃足球賽（Asian Cup）今年1月5日至2月1日在阿拉伯聯合大公國舉行，越南足球隊與伊朗、伊拉克和葉門同在D組，以三戰一勝兩負積分3分，名列D組第3位，晉級賽事16強淘汰賽。

越南隊驚險晉級到16強後， 20日與B組排名第1的約旦隊進行淘汰賽，兩隊在正規時間和延長賽以1比1踢成平手，越南隊在PK賽以4比2比數擊敗對方，時隔12年晉級亞洲杯8強，綽號叫「巫師」的朴恒緒繼續為越南足球創造奇蹟。

越南隊打敗約旦隊晉級亞洲杯8強後，球迷為之瘋狂，20日當晚紛紛上街遊行慶祝與狂歡。越南各家媒體近日幾乎都以網站首頁報導越南足球隊的新聞，到處都可聽到球迷討論球賽。

越南隊明天將與日本隊進行8強淘汰賽。雖然承認對方很強，但是許多越南網友紛紛貼文與留言，期盼越南隊延續好表現，上演去年以來取得佳績的奇蹟。（編輯：陳永昌）1080123