老四川盃青少棒開打 陳金鋒期待味全龍復隊

（中央社記者謝靜雯台北24日綜合報導）第6屆港都「老四川盃」全國青少棒賽今天開打，共32支球隊參賽，冠軍隊可獲新台幣10萬元獎金；「亞洲巨砲」、中職富邦悍將隊副領隊陳金鋒任開球嘉賓，他也提到期待味全龍復隊。

高雄市政府教育局、高雄市體育會主辦的「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽，前3屆設定24隊參賽，由於賽事強度增加，吸引許多球迷關注，從第4屆開始增加參賽隊伍至32隊，讓更多球員有參賽舞台。

比賽分8組進行循環賽，每組取2隊晉級決賽，高雄七賢國中曾在2014、2016年拿下冠軍，新北二重國中則為2015、2017年冠軍，去年冠軍隊伍為高雄忠孝國中。

高雄市政府運動發展局代理局長周明鎮表示，「老四川巴蜀麻辣燙」創辦人梁朝辰秉持取之於社會，用之於社會理念開辦該比賽，希望參賽的青少年棒球選手未來長大有成就、有能力時，也要回饋於社會與運動，大家一棒接著一棒去做，才會有良性傳承，台灣體育運動才能興盛、永續發展。

陳金鋒任開球嘉賓，也拿出名言勉勵大家，「練球與做人道理十分相似，就是真誠，每一秒都得付出最真實的自己，因為你騙不了自己。」提到近期頂新集團有意重組味全龍隊加盟中職，陳金鋒也表示期待。（編輯：張芷瑄）1080124