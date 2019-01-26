哈登連22場至少拿30分 火箭險勝暴龍

NBA休士頓火箭隊26日以121比119擊敗多倫多暴龍隊，火箭一哥哈登連22場至少拿30分。（圖取自facebook.com/houstonrockets）

（中央社記者黃巧雯台北26日綜合報導）美國職業籃球聯盟（NBA）休士頓火箭隊今天迎戰多倫多暴龍隊，決勝節暴龍球星雷納德最後一擊三分球未能命中，火箭最終以121比119險勝，火箭一哥哈登連22場至少拿30分。

「大鬍子」哈登（James Harden）賽前過去5場比賽場均得分52.2分，24日對戰紐約尼克隊，單場砍下61分，刷新個人生涯新高紀錄。

不過，哈登對戰暴龍手感不佳，25投9中，三分球13投僅中2，但依舊繳出35分、2籃板、7助攻成績，助火箭在主場拿下2連勝，也將個人連續得分30分以上場次推進到22場。

火箭全數先發球員得分破雙位數，包括高登（Eric Gordon）24分、3抄截，法瑞德（Kenneth Faried）21分、14籃板。

火箭隊開賽在8比8平手後，塔克（P.J. Tucker）與哈登輪流在外線開火，打出一波17比2攻勢，首節即以33比20領先；暴龍第2、3節持續追分，前3節結束將比數追成89比96。

火箭在決勝節再靠哈登4罰全中、瑞佛斯（Austin Rivers）三分球再拉出11比0攻勢，將差距擴大到16分，但暴龍持續追趕，火箭在倒數1分14秒時，仍領先11分。

原以為勝券在握，火箭卻在比賽尾聲被暴龍雷納德（Kawhi Leonard）、葛林（Danny Green）與西雅坎（Pascal Siakam）連3記三分球，追成僅剩2分差，而雷納德最後0.1秒時外線再度出手未能命中，火箭最終以2分差氣走暴龍。（編輯：李明宗）1080126