富邦盃12強少棒賽2/19登場

2019富邦盃台灣12強少棒大賽將於2月19日至24日在台北市青年公園及新生公園棒球場開打，這次賽事將首次匯集台灣少棒12支強隊競技。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年1月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日電）2019富邦盃台灣12強少棒大賽將於2月19日至24日在台北市青年公園及新生公園棒球場開打，這次賽事將首次匯集台灣少棒12支強隊競技。

主辦單位中華棒協今天表示，這次賽事為首次將國內U12強校聚集起來，與以往棒協賽事採用聯隊的選拔賽最大不同是，參與學校都是單一學校組成，每隊所派出的都是該校最強團隊。

賽事參仿WBSC世界12強的球隊排名制度，以前一年度國內少棒學生聯賽硬式組及謝國城盃成績作為邀請依據，邀請12所學校球隊，也希望透過這樣的方式，鼓勵各校為榮譽積極表現。

這次賽事包含2018年謝國城盃前3名，桃園市龜山國小、高雄市中正國小、台東縣豐田國小；由於龜山在兩項賽事雙重冠軍，106學年度國小硬式組取2到7名，桃園市仁善國小、桃園市大勇國小、南投縣新街國小、桃園市中平國小、台中市力行國小。因國小硬式組原第6名台中市忠孝國小因故無法參加，由謝國城第4名的台南市協進國小遞補參賽。

加上地主台北市東園國小及大會邀約的台北市福林國小、新北市興穀國小，總計12隊，爭奪台灣最強少棒稱號。

富邦金控長期支持國內棒球運動，除了富邦悍將，成棒富邦公牛隊，去年舉辦台灣首場青棒明星賽事「富邦U18明日之星大賽」。少棒部分，2015年起舉辦「富邦盃少棒邀請賽」，今年則有12強少棒大賽。（編輯：唐聲揚）1080128