陳薇安連5戰攻破20分 國泰大勝台電

（中央社記者龍柏安台北29日電）國泰人壽菜鳥前鋒陳薇安今天再攻下全場最高的23分，率領球隊以88比60輕取台灣電力，本季連勝場次推進至5場，這也是陳薇安連5場比賽攻破20分大關。

WSBL超級女子籃球聯賽今天在台北體育館進行2場比賽，首役由衛冕軍國泰出戰本季還未開胡的台電，國泰上半場攻勢凌厲，中場已取得38分大幅領先，早早奠定勝基。

陳薇安下半場攻下9分，連續5場得分破20分也順利達標，她承認：「我知道這並不容易，但我的目標就是本季每場比賽都能得超過20分。」

她並透露，中場休息時，教練鄭慧芸曾試探性地問她：「如果下半場你沒打，你會不會哭。」結果她坦白地說：「可能會。」

WSBL明天打完，就將進行為期1個月的封關，直到3月4日重新開打，陳薇安直言，接下來各隊會有越來越多的針對性防守，加上1個月的時間很長，也給其他球隊更多調整時間，「因此接下來得分會越來越不容易。」

半場打完就提前篤定贏球，下半場仍繼續把陳薇安留在場上，鄭慧芸坦言，一方面她知道球員的企圖心，另一方面，開季以來，無論比賽還是練球，陳薇安多半都是和主力球員搭配，「我希望她試著帶領第二陣容，學著在球場上自己去解決問題，這樣累積她的比賽經驗。」（編輯：李錫璋）1080129