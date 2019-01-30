鵜鶘一哥戴維斯公開要求交易 聯盟開罰155萬

（中央社紐約29日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘看板球星戴維斯（Anthony Davis）的經紀人公開表示戴維斯有意離開鵜鶘隊後，聯盟今天開罰5萬美元（約新台幣155萬元）。

戴維斯告訴球隊他不會續約，表明想去有爭冠實力的球隊，NBA交易大限將在2月7日截止。

戴維斯違反聯盟勞資協議中禁止公開要求交易的規定。聯盟今天在聲明中宣布開罰，並稱戴維斯的經紀人保羅（Rich Paul）向運動媒體ESPN的發言「有意破壞戴維斯與鵜鶘隊的合約關係」。

鵜鶘隊昨天在聲明中證實戴維斯有意轉隊。

26歲的戴維斯是2012年的選秀狀元，當年隨美國國家代表隊拿下倫敦奧運男籃金牌。他曾5度入選全明星賽，拿下2017年明星賽最有價值球員（MVP）。

戴維斯今年夏天有資格與鵜鶘簽下一紙5年2.4億美元（約新台幣74億元）的超級延長合約，2020年夏天可成為自由球員。鵜鶘已表達無意在2月7日交易截止日前將他交易出去。

戴維斯本季至今出賽41場，平均攻下29.3分、13.3籃板、4.4助攻，外帶2.6阻攻及1.7抄截，身手全面，是聯盟數一數二的長人。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1080130