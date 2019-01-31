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約基奇大三元 金塊擊退鵜鶘收4連勝

最新更新：2019/01/31 12:15

（中央社記者黃巧雯台北31日綜合報導）美國職籃（NBA）丹佛金塊中鋒約基奇以20分、13籃板、10助攻，繳出個人本季第8次大三元，並在決勝節連得4分，澆熄紐奧良鵜鶘反撲氣焰，率隊以105比99勝出。

鵜鶘一哥戴維斯（Anthony Davis）日前透過經紀人公開表態想被交易，掀起軒然大波，而鵜鶘繼推特封面換成後衛哈勒戴（Jrue Holiday）上籃的照片後，今天賽前球隊介紹影片也不見戴維斯的身影，一連串的動作引發外界討論。

不過，戴維斯因手指受傷，包括今天已連續6場比賽缺陣，也讓鵜鶘隊吞下近5場比賽的第4敗。

鵜鶘今天上半場一度領先3分，下半場遭到逆轉，前3節以75比86落後，決勝節一開始就發動11比2攻勢，追成僅剩2分差，並在倒數1分33秒時，靠著後衛哈勒戴後撤步跳投，將比分追成99比100，金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）隨後關鍵時刻連拿4分，守住領先優勢，終場金塊以6分差勝出。

金塊隊畢斯利（Malik Beasley）今天從板凳出發，拿下全隊最多的22分，而約基奇則以20分、13籃板、10助攻，收下個人本季第8次、生涯第24次大三元，助球隊搶下4連勝。（編輯：張芷瑄）1080131

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