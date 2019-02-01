洛磯續簽亞瑞納多 1年合約8億打破紀錄

（中央社科羅拉多31日綜合外電報導）為避免薪資仲裁，美國職棒大聯盟MLB科羅拉多洛磯今天宣布，同意與三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）簽下一紙1年合約。據傳合約價值將打破紀錄，高達約新台幣8億元。

儘管合約內容並未公布，但多家媒體報導，亞瑞納多和洛磯的合約價值2600萬美元（約新台幣8億元），超越去年唐納森（Josh Donaldson）和多倫多藍鳥簽下價值2300萬美元（約新台幣7.1億元）合約的紀錄，成為具薪資仲裁資格球員中，最高薪的1年合約。

根據報導，亞瑞納多希望拿到3000萬美元（約新台幣9.3億元）的年薪，洛磯則喊出2400萬美元（約新台幣7.4億元），最終雙方以年薪2600萬美元達成協議，避免薪資仲裁。

ESPN報導指出，洛磯希望在亞瑞納多成為自由球員前，以長約綁住這位4屆明星賽好手，但他的期待和尋求的價碼都不明朗。

27歲的亞瑞納多2018年球季以38支全壘打成為國聯全壘打王，110分打點排名第2，打擊率2成97，在年度最有價值球員（MVP）票選上排名第3。

過去4年獲選參加明星賽的亞瑞納多，平均每季可出賽158場、打擊率2成97，每季平均有40發全壘打、126分打點產量。

亞瑞納多上到大聯盟後，至今6季都拿下金手套獎，在年度MVP票選上，2017球季排在第4、2016球季排在第5。

亞瑞納多是洛磯2009年選秀在第2輪選上的球員，生涯至今共打876場比賽，打擊率2成91，有186支全壘打、616分打點。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080201