日女子職棒連年虧損 改賽制求突破

日本女子職棒聯盟1月31日舉行10週年記者會指出，因持續虧損，若今年沒改善，「可能是最後一年」，並將採新賽制。（日本女子職棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）台灣旅日女棒好手曾琪、謝鈺瀅持續在日本女子職棒聯盟打拚，日本女子職棒聯盟昨天舉行10週年記者會，因持續虧損，若今年沒改善，「可能是最後一年」，並將採新賽制。

曾琪、謝鈺瀅和沈嘉玟去年一同赴日本女子職業棒球聯盟（JWBL）打拚，沈嘉玟去年球季結束後宣布，因家庭因素必須離開、結束旅日生涯，曾琪和謝鈺瀅則將繼續留在日本打拚，兩人分別效力愛知狄俄涅隊、京都佛洛拉隊。

日本女子職棒聯盟昨天在京都舉行10週年記者會，名譽理事長角谷建耀知直言，過去9年已花費將近100億日圓，每年都在虧損，10年前成立日本女子職棒聯盟時就預設「先努力看看10年」，如果沒能將虧損打平，「今年可能是最後一年」。

今年賽制也將改變，過往例行賽為3至10月，10月初舉辦季後賽（女王決定戰）；今年開始，將比賽改成春、夏、秋3個季賽，以循環賽方式進行，春季賽事於3月底至5月初以京都為中心，在關西各地舉辦，夏季賽事於6、7月以愛知縣為中心舉辦，秋季賽事於9、10月以埼玉為中心，在關東各地區舉辦。

改變賽制的原因，是希望比賽更集中，吸引當地居民及球迷集中在特定時期進場看球，製造出「比賽只有現在才看得到」的感覺，另外也是為了減低選手移動至各地的開銷，能讓選手有更多休息日。

今年日本女子職棒聯盟請來具美職大聯盟印地安人隊資歷、執教經驗豐富的小林雅英，以及日職退役選手石井義人擔任聯盟的全體總和教練，總和教練不屬於特定球隊，負責照顧所有選手。

小林雅英提到，第一次看女子職業棒球是在去年10月，看到女子棒球的高度實力，再一次感受到棒球的原點、覺得非常感動，盼為女子棒球的發展盡一些心力。（編輯：張雅淨）1080201