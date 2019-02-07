春訓全程緊跟王柏融 蕭一傑野球第二人生

前旅日棒球投手蕭一傑（前左）去年退下球員身分之後，轉換職場跑道，擔任王柏融（前右）日文翻譯，他說：「柏融打得好，我也很光榮。」（檔案照片）中央社記者林宏翰亞利桑那攝 108年2月7日

（中央社記者林宏翰亞利桑那6日專電）「台灣最強打者」王柏融挑戰日本職棒，成敗除了看球技，也考驗環境的適應力；曾經以選手身分旅日12年的翻譯蕭一傑是最佳助手，全程陪練無一遺漏。

棒球的日文寫做「野球」，33歲的蕭一傑去年從中華職棒富邦悍將隊褪下戰袍，今年球季春訓，他暌違5年重回日職，身分從球員換成翻譯，與王柏融在北海道日本火腿鬥士隊並肩作戰。

火腿隊從上午9時開練，一直到下午4時收操，蕭一傑跟在王柏融身邊，每一節課表如影隨形，除了動口，還要動手。

他先是拿著手套傳接球，打擊時負責拋球，王柏融練守備時他也一起站到外野待命。教練或隊友有什麼話對王柏融講，蕭一傑隨時上前，就連教練聊天講一個笑話，也翻得王柏融笑容滿面。

場上跟著練，動口又動手；王柏融下了場，蕭一傑更忙，日本媒體專訪時，一問一答都靠他傳達，攸關「大王」在日本的媒體形象與人氣。

而蕭一傑的重要性不只是溝通橋樑，更是王柏融一解鄉愁的談心對象，巧合的是兩人還是屏東同鄉。王柏融笑說：「全隊只有他能跟我講中文。」

蕭一傑高中留學日本，成為少數站上甲子園的台灣投手，大學時代扮演奈良產業大學王牌，2001年日職選秀會，獲得傳統人氣隊伍阪神虎第一指名肯定。

蕭一傑結束5年日職生涯，回台打拚5年之後，如今退居第2線。從選手變助手，棒球路換跑道，展開「第二人生」，他自認已經調適好，向中央社記者表示：「柏融打得好，對我來說很光榮。」

棒球界傳統上重視輩分，學長學弟分際清楚，蕭一傑比王柏融大8歲，但他不把自己當學長，只希望在各方面都能提供必要的協助，「我天生就喜歡幫忙，尤其照顧別人這塊是我的專長」。

向火腿隊報到至今，兩人相處不到兩週，問蕭一傑目前觀察到王柏融身上最大優點是什麼？蕭一傑說：「做人謙虛。」他說，王柏融講話實在，不會誇大，很符合屏東人作風。

對照台灣職棒狀況，洋將不少，但翻譯人員有職棒球員經驗的幾乎沒有。蕭一傑說，自己打過球，比較能掌握教練與選手之間的心態，但翻譯是一門學問，他希望能夠更精確，確保雙方溝通順暢。

過去是球團人員服務的對象，如今成為火腿球團的一員，蕭一傑是同事口中「阪神第一指名的蕭桑」。而他也表示，火腿球團是一個友善的工作環境，人與人之間的相處非常融洽，他現在的想法很簡單，只要王柏融表現好，他就心滿意足。（編輯：高照芬）1080207

前旅日棒球選手蕭一傑（中）轉換跑道擔任王柏融（右）日文翻譯，外野守備練習時，他也拿著手套待命。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 108年2月7日

前旅日棒球選手蕭一傑（前）結束選手生涯之後，改當王柏融（後）翻譯，除了擔任溝通橋樑之外，還協助練習，幫忙攝影作為訓練參考。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 108年2月7日