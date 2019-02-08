翁瑋均9日先發戰羅德 洪一中看好

中職Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋隊的「2019亞洲門戶交流賽」9日起一連兩天在日本石垣島舉行，桃猿翁瑋均（中）預定9日先發主投；全隊8日抵達後，隨即到球場熱身備戰。中央社記者張新偉攝 108年2月8日

（中央社記者楊啟芳日本石垣市8日電）Lamigo桃猿隊與千葉羅德海洋隊明天12時（台灣時間）將進行交流戰首戰，桃猿派總教練洪一中相當看好的新秀翁瑋均先發；翁瑋均今天表示，只要把練習的東西表現出來就好。

桃猿與日職羅德的「亞洲門戶交流戰」已進行到第4屆，將於9、10日12時（台灣時間）在石垣市營棒球場舉行。

去年以第一指名加入桃猿的翁瑋均今年就獲交流戰先發機會，他說，春節前就接獲通知，不會緊張，照教練的安排準備，把練習的東西表現出來就好，做了之後才知哪裡要改進。

翁瑋均表示，希望球數不要落後，好球盡量搶在前面，也沒設定丟幾局，保持平常心上場。

翁瑋均去年打過冬季聯盟（出賽5場含2先發，防禦率3.75），對日職東軍的羅德打者安田尚憲、和田康士朗印象深刻。

洪一中說，翁瑋均春訓這段期間感覺整體狀況不錯，他觀察的不只投球，還有守備動作、跑步等，各肢體動作看起來很協調。

洪一中表示，翁瑋均應還可以更好，現在還沒到最佳狀態，「我希望他更進步，有舞台就盡量去發揮，只要有機會就讓他上去表現」。

教練曾翊誠也稱讚翁瑋均不斷提升能力，「我覺得（交流戰先發）對他來說是很好的機會」，表現出這段時間學到的東西，包括怎麼面對較強的打者，這些經驗對翁瑋均非常重要。（編輯：李明宗）1080208