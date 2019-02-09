10日交流賽葉家淇先發 希望拉長投球局數

Lamigo桃猿及羅德隊的亞洲門戶交流戰，10日第2場賽事桃猿將推出葉家淇先發，經過去年冬季聯盟洗禮後，他盼能將投球局數拉長，減少保送。中央社記者張新偉石垣島攝 108年2月9日

（中央社記者楊啟芳日本石垣市9日電）Lamigo桃猿及羅德隊的亞洲門戶交流戰，明天第2場賽事桃猿推出葉家淇先發，經過去年冬季聯盟後，他認為自己技術和心態都更進步，明天盼能將投球局數拉長，減少保送。

葉家淇2015年季中進入職棒，一直以來都沒有太多一軍機會，目前加起來僅7場一軍出賽。不過他在去年底的亞洲冬季棒球聯盟表現優異，出賽5場含4場先發，拿下3勝0敗，防禦率僅1.75。

葉家淇表示，冬盟期間學到要專注每個打席，以及盡量精簡用球數，這樣才能有效製造出局數，把投球局數加長。冬盟結束後，由於有些疲勞，葉家淇主要先讓手臂休息，避免丟球，透過復健和肌力訓練恢復。

葉家淇也會藉由冬盟投球影片，還有和教練討論，維持當時的比賽感覺。雖然葉家淇認為自己還有進步空間，不過他說：「有進步也是不可否認，不管是心態還是技術調整，所以當然希望明天可以把冬盟控球好的那一面拿出來。」

去年葉家淇在二軍球速最快到153公里，冬盟期間也有151公里、均速146公里，即使後期有些疲勞，也將均速維持在144公里左右，球速是他一大優勢。另外葉家淇認為，要擔任先發投手最重要就是控球和續航力。

由於桃猿本季先發輪值僅剩一個名額，競爭相當激烈，葉家淇明天表現也相當關鍵。不過葉家淇表示，會保持平常心，他說：「希望把局數拉長，降低保送數，不要製造不必要的困擾。」

明天羅德隊先發則是山本大貴，他是23歲左投，去年在一軍登板1場，投3局失掉4分含2責失，吞下敗投，防禦率6.00。（編輯：翁翠萍）1080209